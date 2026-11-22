बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आज यानी 22 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. एक आउटसाइडर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले कार्तिक ने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर आज एक अलग पहचान बना ली है. कभी एक कार खरीदने के लिए संघर्ष करने वाले कार्तिक आज लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं.

फिल्मों में सफलता के साथ-साथ उन्होंने एड्स, निवेश और बिजनेस की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई है. आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ, लग्जरी कारों और शानदार लाइफस्टाइल के बारे में.

कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ करीब 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

कार्तिक आर्यन के पास हैं ये महंगी और लग्जरी गाड़ियां

कार्तिक आर्यन को महंगी गाड़ियों का काफी शौक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके कार कलेक्शन में मैकलारेन जीटी, लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल जैसी शानदार गाड़ियां शामिल हैं.

बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें अपनी पहली कार खरीदने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था और उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी. लेकिन आज उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं.

कार्तिक को सिर्फ कारों का ही नहीं, बल्कि महंगी बाइक्स का भी शौक है. उनके बाइक कलेक्शन में डुकाटी स्क्रैम्बलर 1100, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के नाम शामिल बताए जाते हैं. एक साधारण शुरुआत से लग्जरी गाड़ियों और बाइक्स के शानदार कलेक्शन तक पहुंचना उनकी कामयाबी की कहानी बयां करता है.

फिल्मों की सफलता से बढ़ी कार्तिक की कमाई

कार्तिक आर्यन की बढ़ती संपत्ति के पीछे उनकी फिल्मों की सफलता का बड़ा हाथ है. 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई और वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए. इसके बाद 'भूल भुलैया 2' उनके करियर की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई. इस फिल्म ने दुनियाभर में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इसके अलावा, 'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने अपने अभिनय का एक अलग अंदाज दिखाया.

20 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं कार्तिक

फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद कार्तिक आर्यन विज्ञापन की दुनिया में भी बड़ा नाम बन चुके हैं. वो 20 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं. उनके ब्रांड पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल, फैशन, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं. अरमानी एक्सचेंज, स्केचर्स, मारुति सुजुकी और फैंटा जैसे ब्रांड्स के साथ उनका जुड़ना उनकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है.

एक्टिंग के बाद अब फिल्म निर्माण में भी आजमा रहे हाथ

कार्तिक आर्यन अब सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते. उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया में भी कदम बढ़ाया है. डोपामाइन स्टूडियोज की शुरुआत के साथ उन्होंने बतौर उद्यमी अपनी नई पारी शुरू की है. इसके अलावा, वो कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'लड़ाकू' से बतौर निर्माता शुरुआत करने जा रहे हैं. इस फिल्म में वो खुद भी लीड रोल निभाएंगे.