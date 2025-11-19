हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अनमोल बिश्नोई के साथ भारत डिपोर्ट किए गए दूसरे 200 लोग कौन हैं, इनके पैरों में कैसे GPS लगा देता है अमेरिका?

अनमोल बिश्नोई के साथ भारत डिपोर्ट किए गए दूसरे 200 लोग कौन हैं, इनके पैरों में कैसे GPS लगा देता है अमेरिका?

Anmol Bishnoi Deport From America: अनमोल बिश्नोई समेत 197 अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने वहां से वापस भारत भेज दिया है. इनके पैरों में जीपीएस लगाया गया है. आइए जानें कि यह कैसे लगाया जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Nov 2025 01:41 PM (IST)
अमेरिका ने 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है. डिपोर्ट किए गए लोगों में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और पंजाब के दो वांटेड के अलावा 197 अवैध प्रवासी शामिल हैं. विमान अमेरिका से उड़ान भरकर भारत पहुंच चुका है. यह एक्शन ट्रंप सरकार के सख्त इमिग्रेशन नीतियों का हिस्सा है. इससे पहले फरवरी में 200 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था. 

दरअसल, ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने या वीजा ओवरस्टे करने के आरोप में डिपोर्ट किए गए थे. इन लोगों पर आरोप था कि ये लोग ‘डंकी रूट’ यानी कनाडा के रास्ते अवैध प्रवेश का इस्तेमाल करके अमेरिका पहुंचे थे. आइए जानें कि इन लोगों के पैरों में कैसे जीपीएस लगा दिया जाता है.

अनमोल बिश्नोई को भी लगाया गया जीपीएस ट्रैकर

अनमोल बिश्नोई, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा माना जाता है, कई गंभीर मामले, जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या, फायरिंग, संगठित अपराध में नामजद है. अमेरिका में हिरासत के दौरान उसे एंकल मॉनिटर के साथ रखा गया था, जो एक GPS-लगने वाला डिवाइस है. यह डिपोर्टेशन ऑपरेशन स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच महीनों की योजना और समन्वय का परिणाम था.  

GPS टैग कैसे काम करता है?

ICE (अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट) का Alternatives to Detention (ATD) प्रोग्राम ऐसे प्रवासियों को लक्षित करता है जिन्हें हिरासत के बजाय निगरानी पर रखा जाता है. इसी प्रोग्राम के तहत GPS एंकल मॉनिटर का विस्तार किया गया है. जून 2025 में ICE की एक आंतरिक मेमो में निर्देश दिया गया कि जहां संभव हो, निगरानी के स्तर को बढ़ाकर एंकल मॉनिटर लगाया जाए. ये मॉनिटर सामान्य वॉच की तरह नहीं होते हैं. ये डिवाइस लगातार GPS सिग्नल कैप्चर कर सकते हैं और ICE को जिला-निगरानी केंद्रों पर रीयल-टाइम या निर्धारित अंतराल पर लोकेशन डेटा भेजते हैं.  

इस ट्रैकर के नुकसान

इस निगरानी के गैर-तकनीकी नुकसान भी हैं. कई प्रवासियों ने मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तकलीफों का खुलासा किया है, जैसे नींद न आना, घबराहट, स्किन पर जलन या शरीर में दर्द. कुछ आलोचकों ने इस सिस्टम को डिजिटल पिंजरा भी कहा है, जहां घर आने-जाने की आजादी सीमित हो जाती है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 19 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Anmol Bishnoi Anmol Bishnoi Deport ICE GPS Ankle Monitor
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
