अफीम, गांजा, चरस और भांग... सबसे ज्यादा किसमें होता है नशा, कौन सी चीज कैसे बनती है?

चरस भी भांग के पौधे से ही बनती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग होती है. ताजे पौधे के फूलों को हाथ से रगड़कर एक काला, चिकना रेजिन निकाला जाता है. यही चरस है, यह गांजे से काफी ज्यादा नशीली होती है. चरस का असर तेज और गहरा होता है. कम मात्रा में भी इसके नशे का प्रभाव लंबा चलता है.