अफीम, गांजा, चरस और भांग... सबसे ज्यादा किसमें होता है नशा, कौन सी चीज कैसे बनती है?
Most Intoxicating Substance: अफीम, गांजा, चरस और भांग, नशे की इन चारों किस्मों का फर्क जानकर समझ आता है कि खतरा सिर्फ नशे का नहीं, बल्कि उसकी ताकत के पीछे छिपी प्रक्रिया का भी है.
अफीम, गांजा, चरस और भांग- चार नाम, लेकिन नशे की दुनिया में इनका असर और पहचान बिल्कुल अलग-अलग है. कई लोग इन्हें एक जैसा समझ बैठते हैं, लेकिन असली फर्क इतना चौंकाने वाला है कि जानकर हैरान रह जाएंगे. कौन सा नशा कैसे बनता है? किसका असर सबसे तेज होता है? और कौन सी चीज शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? इन सवालों का जवाब आपको एक ऐसी दुनिया के भीतर ले जाएगा, जहां पौधे से लेकर पाउडर तक हर कदम पर छिपा है खतरनाक सच.
Published at : 19 Nov 2025 12:55 PM (IST)
