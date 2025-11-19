हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अफीम, गांजा, चरस और भांग... सबसे ज्यादा किसमें होता है नशा, कौन सी चीज कैसे बनती है?

अफीम, गांजा, चरस और भांग... सबसे ज्यादा किसमें होता है नशा, कौन सी चीज कैसे बनती है?

Most Intoxicating Substance: अफीम, गांजा, चरस और भांग, नशे की इन चारों किस्मों का फर्क जानकर समझ आता है कि खतरा सिर्फ नशे का नहीं, बल्कि उसकी ताकत के पीछे छिपी प्रक्रिया का भी है.

19 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Most Intoxicating Substance: अफीम, गांजा, चरस और भांग, नशे की इन चारों किस्मों का फर्क जानकर समझ आता है कि खतरा सिर्फ नशे का नहीं, बल्कि उसकी ताकत के पीछे छिपी प्रक्रिया का भी है.

अफीम, गांजा, चरस और भांग- चार नाम, लेकिन नशे की दुनिया में इनका असर और पहचान बिल्कुल अलग-अलग है. कई लोग इन्हें एक जैसा समझ बैठते हैं, लेकिन असली फर्क इतना चौंकाने वाला है कि जानकर हैरान रह जाएंगे. कौन सा नशा कैसे बनता है? किसका असर सबसे तेज होता है? और कौन सी चीज शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? इन सवालों का जवाब आपको एक ऐसी दुनिया के भीतर ले जाएगा, जहां पौधे से लेकर पाउडर तक हर कदम पर छिपा है खतरनाक सच.

नशे का नाम उठते ही सबसे पहले गांजा, चरस, अफीम और भांग जैसे शब्द सामने आते हैं. दिखने में एक जैसे लगने वाले यह सभी नशे वास्तव में अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं और शरीर पर इनका असर भी अलग होता है.
नशे का नाम उठते ही सबसे पहले गांजा, चरस, अफीम और भांग जैसे शब्द सामने आते हैं. दिखने में एक जैसे लगने वाले यह सभी नशे वास्तव में अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं और शरीर पर इनका असर भी अलग होता है.
भारत में इनके उपयोग और उत्पादन को लेकर कानून काफी सख्त हैं, फिर भी इनके बारे में लोगों में आधी-अधूरी जानकारी रहती है. इसी भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है कि इनके बनने के तरीके, असर और नुकसान को सरल शब्दों में समझा जाए.
भारत में इनके उपयोग और उत्पादन को लेकर कानून काफी सख्त हैं, फिर भी इनके बारे में लोगों में आधी-अधूरी जानकारी रहती है. इसी भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है कि इनके बनने के तरीके, असर और नुकसान को सरल शब्दों में समझा जाए.
अफीम पोस्त के पौधे से निकलने वाला एक सख्त, चिपचिपा रस होता है. जब पौधे की फलियों पर कट लगाई जाती है, तो उससे निकलने वाला सफेद दूध जैसा लिक्विड हवा लगते ही भूरा हो जाता है. यही सूखा हुआ पदार्थ अफीम कहलाता है. इसमें मॉर्फिन और कोडीन जैसे अत्यधिक नशीले तत्व होते हैं.
अफीम पोस्त के पौधे से निकलने वाला एक सख्त, चिपचिपा रस होता है. जब पौधे की फलियों पर कट लगाई जाती है, तो उससे निकलने वाला सफेद दूध जैसा लिक्विड हवा लगते ही भूरा हो जाता है. यही सूखा हुआ पदार्थ अफीम कहलाता है. इसमें मॉर्फिन और कोडीन जैसे अत्यधिक नशीले तत्व होते हैं.
अफीम का असर बहुत तेज होता है और यह शरीर की नसों को सुन्न कर देती है. नशा लंबा चलता है और एडिक्शन होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है.
अफीम का असर बहुत तेज होता है और यह शरीर की नसों को सुन्न कर देती है. नशा लंबा चलता है और एडिक्शन होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है.
गांजा भांग के पौधे की पत्तियों और फूलों को सुखाकर मिलता है. इसमें THC (Tetrahydrocannabinol) नाम का रसायन होता है, जो दिमाग पर सीधे असर डालता है. गांजे का नशा मध्यम स्तर का माना जाता है. यह मूड, सोच और टाइम-सेंस को प्रभावित करता है, लेकिन ओपियम जितना खतरनाक नहीं माना जाता है.
गांजा भांग के पौधे की पत्तियों और फूलों को सुखाकर मिलता है. इसमें THC (Tetrahydrocannabinol) नाम का रसायन होता है, जो दिमाग पर सीधे असर डालता है. गांजे का नशा मध्यम स्तर का माना जाता है. यह मूड, सोच और टाइम-सेंस को प्रभावित करता है, लेकिन ओपियम जितना खतरनाक नहीं माना जाता है.
चरस भी भांग के पौधे से ही बनती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग होती है. ताजे पौधे के फूलों को हाथ से रगड़कर एक काला, चिकना रेजिन निकाला जाता है. यही चरस है, यह गांजे से काफी ज्यादा नशीली होती है. चरस का असर तेज और गहरा होता है. कम मात्रा में भी इसके नशे का प्रभाव लंबा चलता है.
चरस भी भांग के पौधे से ही बनती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग होती है. ताजे पौधे के फूलों को हाथ से रगड़कर एक काला, चिकना रेजिन निकाला जाता है. यही चरस है, यह गांजे से काफी ज्यादा नशीली होती है. चरस का असर तेज और गहरा होता है. कम मात्रा में भी इसके नशे का प्रभाव लंबा चलता है.
भांग पौधे की पत्तियों को सुखाकर और पीसकर बनाई जाती है. भारत में होली जैसे त्योहारों पर इसका सेवन आम है. कानून इसे सीमित मात्रा में अनुमति देता है. भांग का नशा सबसे हल्का होता है. यह शरीर को रिलैक्स करता है लेकिन अधिक सेवन नुकसानदायक होता है.
भांग पौधे की पत्तियों को सुखाकर और पीसकर बनाई जाती है. भारत में होली जैसे त्योहारों पर इसका सेवन आम है. कानून इसे सीमित मात्रा में अनुमति देता है. भांग का नशा सबसे हल्का होता है. यह शरीर को रिलैक्स करता है लेकिन अधिक सेवन नुकसानदायक होता है.
19 Nov 2025 12:55 PM (IST)
