हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज25 साल पहले जब साउथ अफ्रीका से हारा था भारत, तब हुआ था बड़ा बवाल, जानें पूरा मामला

25 साल पहले जब साउथ अफ्रीका से हारा था भारत, तब हुआ था बड़ा बवाल, जानें पूरा मामला

साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया. हैंसी क्रोन्ये और भारतीय खिलाड़ियों के नाम सामने आए. मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर पर प्रतिबंध लगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 28 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीका की टीम ने नवंबर के दौरान हुई टेस्ट सीरीज में इतिहास रच दिया और टीम इंडिया को 2-0 से रौंदकर क्लीन स्वीप किया. इस करारी हार ने 25 साल पुरानी उस हार के घाव भी ताजे कर दिए, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत को 2-0 से हराया था. हालांकि, उस हार के बाद मैच फिक्सिंग की बात सामने आई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. यह बात है अप्रैल 2000 की, जब भारत और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगे. आइए आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं.

मैच फिक्सिंग स्कैंडल की शुरुआत कैसे हुई?

साल 2000 में दिल्ली पुलिस ने अपनी रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध फोन कॉल टेप किया. यह कॉल दक्षिण अफ्रीका के उस समय के कप्तान हैंसी क्रोन्ये (Hansie Cronje) और एक बुकी के बीच हुई बातचीत का था. जब पुलिस ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया तो मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ. कॉल में साफ जानकारी मिली कि कैसे खिलाड़ी पैसे लेकर तय तरीके से खेलेंगे, जितना स्कोर सेट किया गया है उतने रन बनाएंगे, और टीम की रणनीति क्या होगी. दिल्ली पुलिस ने जब यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की, तो इस खुलासे के बाद ICC और सभी राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डों ने भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को और सख्त करने का फैसला किया.

शुरुआत में हैंसी क्रोन्ये ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि उन्होंने बुकी से पैसे लेकर मैच फिक्सिंग की. इस कबूलनामे के बाद उन्हें आजीवन क्रिकेट से बैन कर दिया गया. साल 2002 में हैंसी क्रोन्ये की मौत प्लेन क्रैश में हो गई.

यह भी पढ़ें: बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

किन भारतीय खिलाड़ियों के नाम सामने आए?

जैसे-जैसे नए खुलासे होते गए, भारतीय क्रिकेट टीम भी शक के घेरे में आ गई. मामला CBI को सौंपा गया, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ियों के नाम सामने आए. इनमें अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा शामिल थे. इतने बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आने से क्रिकेट फैंस हैरान रह गए.

जांच के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया. वहीं अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पर पांच-पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया. हालांकि सभी खिलाड़ियों पर क्रिकेट खेलने का प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन कानूनी केस दर्ज नहीं हुआ.

क्रिकेट नियमों में क्या बदलाव हुए?

खिलाड़ियों पर सख्त निगरानी: मैच या टूर्नामेंट के दौरान उनकी मूवमेंट और संदिग्ध कॉल्स पर नजर रखी जाने लगी.

टीम होटल्स की सुरक्षा बढ़ाई गई: संदिग्ध व्यक्तियों और बुकीज की एंट्री पर रोक लगी. टीम को अलग फ्लोर और मजबूत सर्विलांस दिया गया.

बुकीज़ से कोई संपर्क नहीं: खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए गए कि वे किसी भी सट्टेबाज या बुकी से संपर्क नहीं करेंगे.

ICC Anti-Corruption Unit (ACU): जो खिलाड़ियों, टीम और मैनेजमेंट पर कड़ी निगरानी रखती है ताकि मैच फिक्सिंग जैसे अपराध फिर न हों.

यह भी पढ़ें: Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?

Published at : 28 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Scandal INDIA Match-Fixing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Raisen Rape Case: पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश... | Breaking News | Madhya Pradesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
ट्रेंडिंग
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget