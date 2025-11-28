हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनश्री से तलाक के बाद दूसरी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं युजवेंद्र चहल? शेयर किया पोस्ट

Yuzvendra Chahal Post: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर करके दूसरी शादी को लेकर हिंट दे दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Nov 2025 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उनकी शादी साल 2020 में डांसर और कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा से हुई थी. इनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और दोनों ने 2022 में अलग होने का फैसला लिया था. अब इस कपल का तलाक हो गया है. 2025 में दोनों का तलाक हो गया है. धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने दूसरी शादी को लेकर हिंट दिया है.

युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने दूसरी शादी की बात की है. उनकी शादी का पोस्ट देखकर फैंस खुश हो गए हैं और अब शादी का इंतजार कर रहे हैं.

युजवेंद्र करेंगे दूसरी शादी?

युजवेंद्र ने सोशल मीडिया पर ब्लैक टक्सीडो में अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'शादी के लिए तैयार हूं, बस एक लड़की चाहिए.' युजवेंद्र के इस पोस्ट पर लोग आरजे महवश को टैग कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal23)

फैंस कर रहे मजेदार कमेंट

चहल के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- युजी भाई किसी आरजे से करना. दूसरे ने लिखा-युजी भाई बैंड भी तैयार है. एक ने लिखा- ढूंढू क्या लड़की?

कैसे हुई थी धनश्री-युजवेंद्र की शादी

धनश्री वर्मा की युजवेंद्र चहल से शादी कैसे हुई थी इस बारे में उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बताया था. उन्होंने कहा था- 'उनकी  शादी लव और अरेंज थी. पहले शुरू अरेंज की तरह हुई थी. मगर वो बिना डेटिंग के शादी नहीं करना चाहता था और मैं शादी के बारे में सोच नहीं रही थी. मगर जब उससे मिली तो उसने शादी के लिए मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर मैं शादी के लिए मान गईय अगस्त में हमारा रोका हुआ था और दिसंबर में हमने शादी कर ली.'

Published at : 28 Nov 2025 08:33 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal
