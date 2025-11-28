हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'

सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'

Suniel Shetty On South Movies: सुनील शेट्टी साउथ की फिल्मों के ऑफर ठुकरा देते हैं. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने इसकी चौंका देने वाली वजह का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Nov 2025 08:05 AM (IST)
सुनील शेट्टी ने हाल ही में बताया कि मंगलोरियन होने के बावजूद, वह ज़्यादातर बॉलीवुड में ही काम क्यों करते हैं और साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्में वे क्यों रिजेक्ट कर देते हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें कई फ़िल्मों के ऑफर तो मिलते हैं, लेकिन वह उन फ़िल्मों को साइन नहीं करते क्योंकि बॉलीवुड के हीरो ज़्यादातर साउथ की फ़िल्मों में खलनायक की भूमिका में ही होते हैंय

सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर?
द लल्लनटॉप से ​​बातचीत में, सुनील ने कहा, "मुझे (दक्षिण से) ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, आप इस ट्रेंड को देखेंगे कि हमें निगेटिव रोल के ऑफ़र मिलते हैं. वे हिंदी हीरो को दमदार दिखाना चाहते हैं... एक खलनायक के नज़रिए से, (वे कहते हैं) यह स्क्रीन के लिए अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी लेकिन ये एक ही बात मुझे पसंद नहीं है."

उन्होंने कहा, "मैं रजनी सर के साथ सिर्फ इसलिए फिल्म कर रहा था क्योंकि मैं उनके साथ काम करने का मौका पाना चाहता था." सुनील ने बताया, "हाल ही में, मैंने एक छोटी सी टुकू फिल्म की, ताकि उस फिल्म को प्रोत्साहित कर सकूं जो वाकई अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसका नाम है 'जय'." 'जय' में वह एक छोटी सी भूमिका में नज़र आए. उन्होंने आगे कहा, "आज भाषा की कोई बाधा नहीं है. अगर कोई बाधा है, तो शायद वह कॉन्टेंट की वजह से है. अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, तो वह सभी बाधाओं को पार कर जाएगा."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roopesh Shetty (@roopesh_shetty_official)

सुनील शेट्टी वर्क फ्रंट
इस बीच, सुनील शेट्टी जल्द ही "भारत के सुपर फाउंडर्स" में नज़र आएंगे. अमेज़न एमएक्स प्लेयर ने "भारत के सुपर फाउंडर्स" की अनाउंसमेंट की है, जो एक हाई स्टेक एंटरप्रेन्योरल रियलिटी सीरीज़ है जिसे भारत की स्टार्टअप कहानी को पर्दे पर बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर मुफ़्त स्ट्रीमिंग के साथ, यह शो भारत के सबसे होनहार फाउंडर्स कों को एक साथ लाता है. इस सीरीज़ के एंकर सुनील शेट्टी हैं. शेट्टी ने इस शो को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप  में डिस्क्राइब किया जो "कल को शेप करने के लिए चेंजमेकर्स" को सेलिब्रेट करता है, और कहा कि उन्हें उन फाउंडर्स का समर्थन करने पर गर्व है जिनकी कहानियाँ नेशनल लेवल पर दिखाई देने लायक हैं.

फ़िल्मों की बात करें तो, सुनील शेट्टी "हेरा फेरी 3" और "वेलकम टू द जंगल" में भी नज़र आएंगे.

 

Published at : 28 Nov 2025 07:47 AM (IST)
Suniel Shetty South Entertainment
Embed widget