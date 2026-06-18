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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं', दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं युविका चौधरी और प्रिंस नरूला? फैंस के बीच मची हलचल

'मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं', दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं युविका चौधरी और प्रिंस नरूला? फैंस के बीच मची हलचल

Yuvika Chaudhary 2nd Pregnancy: युविका चौधरी की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबरें फैंस के बीच खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या युविका और प्रिंस दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं?

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 08:55 PM (IST)
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एक्ट्रेस युविका चौधरी इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी की बात की. इसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच आइए उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी की सच्चाई जानते हैं. 

प्रेग्नेंट हैं युविका?

हाल ही में पोस्ट किए व्लॉग में युविका अपने शूटिंग के लिए जा रही थीं. जब वो सेट पर पहुंची और तब वो तैयार होकर लोकेशन पर जाते समय कहती है, 'मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं. एक घंटे पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई.' उनका कहना है कि उनके पति प्रिंस नरूला को दूसरा बेबी चाहिए था, तो वो उसके लिए रेडी हो गई हैं. वीडियो में भी उनका पेट उभरा हुआ नजर आया. हालांकि वो सच में प्रेग्नेंट नहीं हैं. उन्हें शूटिंग के लिए ऐसा किरदार निभाना था इसीलिए वो ऐसा कह रही थी. 

 
 
 
 
 
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प्रिंस और युविका का रिश्ता

बता दें कि युविका और प्रिंस नरूला की मुलाकात पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हुई थीं. शो में प्रिंस को युविका बहुत पसंद आई थी और उन्होंने युविका को प्रपोज भी किया था. शो से बाहर आने के बाद भी दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने अपने रिश्ते को नाम देने के लिए फरवरी 2018 में सगाई कर ली. साथ ही उसी साल अक्टूबर में दोनों ने पंजाबी रीति-रिवाज से शादी की. करीब 6 साल के बाद 2024 में प्रिंस और युविका ने IVF के जरिए अपनी बेटी एकलिन का स्वागत किया. फिलहाल अभी वो अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

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Published at : 18 Jun 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula
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