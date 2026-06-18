आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?

वीआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की 'अल्फा' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टारर इस अपकमिंग स्पाई-एक्शन थ्रिलर का बीते दिन ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसके बाद से इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट अब सातवें आसमान पर है. इन सबके बीच 'अल्फा' क्या आलिया भट्ट की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाएगी? जानते हैं इसके लिए इसे कितना कमाना होगा?

'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है अच्छा परफॉर्म

'अल्फा' का ट्रेलर काफी इम्प्रेसिव है और इससे फ़िल्म को लेकर माहौल अब सेट होने लगा है. गौरलब है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थीं ऐसे में अच्छे कंटेंट के साथ, फीमेल फोकस्ड इस स्पाई-एक्शन थ्रिलर से काफी उम्मीदें हैं. वाईआरएफ बैनर और स्टार वैल्यू की वजह से फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हो सकती है.

आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'?

कहा जा रहा है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर ही आलिया भट्ट की भारत में हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्मों में एंट्री कर सकती है. गौरतलब है कि आलिया भट्ट की टॉप 10 फ़िल्मों की लिस्ट में 'कपूर एंड सन्स' 73.03 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ 10वी पोजिशन पर है. ऐसे में, इस लिस्ट में एंट्री करन क लिए 'अल्फा' को 73.03 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट कमाई करनी होगी, जो इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है. हालांकि उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये फ़िल्म 'कलंक' की 81 करोड़ रुपये की नेट कमाई को पीछे छोड़कर लिस्ट में 8वें नंबर पर पहुंच सकती है.

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आलिया भट्ट की भारत में हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्में

ब्रह्मास्त्र – 268 करोड़

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी – 153.3 करोड़

गली बॉय – 139.38 करोड़

गंगूबाई काठियावाड़ी – 128.89 करोड़

राज़ी – 123.17 करोड़

बद्रीनाथ की दुल्हनिया – 116.6 करोड़

2 स्टेट्स – 104 करोड़

कलंक – 81 करोड़

हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया – 78 करोड़

कपूर एंड सन्स – 73.03 करोड़

'अल्फा' कब होगी रिलीज?

'अल्फा' की रिलीज़ डेट में कई बार बदली गई है. पहले यह फ़िल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे अप्रैल 2026 तक टाल दिया गया. बाद में, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर 10 जुलाई 2026 को फ़िल्म की रिलीज़ डेट घोषित की. लेकिन अब ये 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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