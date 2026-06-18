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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

Friday OTT Release 19th June: फ्राइडे, 19 जून को ओटीटी लवर्स के लिए नई फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आ रही है. इन्हें आप वीकेंड पर घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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आखिरकार वीकेंड आ गया है. अगर शुक्रवार की शाम आप बाहर ट्रैफिक में फंसने के बजाय घर पर पॉपकॉर्न के साथ आराम से एंजॉय करना चाहते हैं तो ओटीटी  प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए बहुत कुछ है. इस हफ़्ते की लिस्ट में ज़बरदस्त थ्रिलर और स्पाई ड्रामा से लेकर रोमांटिक ड्रामा और कॉमेडी-फ़ैंटेसी एडवेंचर तक सब कुछ शामिल है. चलिए यहां फ्राइडे, 19 जून की ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर लें.

दृश्यम 3’
इस हफ़्ते की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज़ में से एक 'दृश्यम 3' है, जो 18 जून से अब प्राइम वीडियो पर मलयालम, तेलुगु और दूसरी भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के तेलुगु रिलीज़ को लेकर ओटीटी राइट्स पर कानूनी विवाद की खबरें आई थीं, जिससे यह चर्चा में रही. इंटरीम रोक की खबरों के बावजूद, तेलुगु वर्जन भी प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गया है. जीतू जोसेफ निर्देशित इस फिल्म में मोहनलाल ने जार्जकुट्टी के किरदार में कमबैक किया है. फिल्म की कास्ट में मीना, सिद्दीकी, आशा शरथ, मुरली गोपी, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल भी शामिल हैं.


धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

धुरंधर 2: द रिवेंज
इस महीने की शुरुआत में जियो हॉट स्टार पर सफल डिजिटल डेब्यू के बाद, 'धुरंधर 2: द रिवेंज' एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है. यह ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर 19 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. बताया जा रहा है कि ये प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेशनल अनम्यूटेड वर्जन स्ट्रीम करेगा, जिसका कई फ़ैन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है, साथ ही सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और कई अन्य कलाकार भी हैं.


धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

ठुकरा के मेरा प्यार सीज़न 2
इमोशनल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए इस वीकेंड पर 'ठुकरा के मेरा प्यार' सीज़न 2’ आ  रहा है. ये 19 जून से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगा. नया सीज़न पहले सीज़न की ड्रामैटिक घटनाओं के बाद की कहानी दिखाता है और प्यार, दिल टूटने, धोखे और बदले जैसी थीम को आगे बढ़ाता है। पुराने झगड़े और अधूरे रिश्ते फिर से सामने आने के साथ, सीरीज में कई नए ट्विस्ट भी दिखेंगे.


धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

अब होगा हिसाब
18 जून से अमेजन मैक्स प्लेयर स्ट्रीम हो रही 'अब होगा हिसाब' दर्शकों के लिए एक डार्क और ज़बरदस्त कहानी लेकर आई है. इस थ्रिलर में शाहीर शेख ने बॉबी का किरदार निभाया है, जो हाल ही में कनाडा से डिपोर्ट होकर लौटा एक एनआरआई है. अपने लापता भाई की तलाश के दौरान उसे कनाडा इमिग्रेशन नेटवर्क की आड़ में चल रहे मानव तस्करी के एक चौंकाने वाले रैकेट का पता चलता है. पंजाब के बैकग्राउंड पर बनी यह सीरीज़ अपराध, भ्रष्टाचार और बदले की कहानी दिखाती है, जिसमें बॉबी सच का पता लगाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है,.


धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

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सेव द टाइगर्स सीजन 3
पॉपुलर तेलुग कॉमेडी ड्रामा सेव द टाइगर्स का सीज़न 3 आ रहा है, जो 19 जून को जियो हॉट स्टार पर रिलीज़ होगा. इस नए सीज़न में रवि, राहुल और विक्रम की तिकड़ी फिर से साथ दिखेगी, जिनके किरदार प्रियदर्शी पुलिकोंडा, अभिनव गोमाटम और कृष्णा चैतन्य ने निभाए हैं.


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हसबैंड्स इन एक्शन 
‘हसबैंड्स इन एक्शन’ एक कोरियन ड्रामा है जिसमें एक नारकोटिक्स डिटेक्टिव और उसकी एक्स-वाइफ के मौजूदा पति की कहानी दिखाई जाएगी. ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनके बीच अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन जब उस महिला का  जिससे वे दोनों प्यार करते थे  उसे अपराधियों द्वारा अचानक अगवा कर लिया जाता है, तो उन्हें अपने निजी मतभेदों को भुलाकर एक ज़बरदस्त और उथल-पुथल भरे रेस्क्यू मिशन के लिए साथ आना पड़ता है.इसे 19 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 


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 'वॉयसमेल्स फॉर इसाबेल'
अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्में देखना चाहते हैं, तो 'वॉयसमेल्स फॉर इसाबेल' आपके लिए एकदम सही रहेगी. ज़ोई डॉइच और निक रॉबिन्सन की मुख्य भूमिका वाली यह दिल को छू लेने वाली फिल्म जिल की कहानी है, जो अपनी मर चुकी बहन के लिए दिल की बातें कहते हुए कई वॉयसमेल रिकॉर्ड करती है.  लेकिन, ये मैसेज अनजाने में ऑस्टिन के एक रहस्यमयी रियल एस्टेट एजेंट के पास पहुँंच जाते हैं, जिसे वो जिल से प्यार करने लगता है. इसे 19 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 


धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

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Published at : 18 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
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