हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट

Box Office: 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट

Malayalam Horror Film Box office: बॉक्स ऑफिस पर हॉरर फिल्मों का जलवा खूब देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में आपको उस हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो मलयालम में 2026 की पहली सुपरहिट फिल्म बनी.

Reported By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Malayalam Horror Film Box office:  बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से ही हॉरर फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिला है. फिर चाहे वो 'मुंज्या' हो या फिर 'भूल भुलैया'. वहीं, इस साल हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का जलवा देखने के लिए मिला. इन सबके पहले 'स्त्री 2' जैसी फिल्में अच्छी खासी कमाई कर गईं. ऐसे में आज आपको 2026 की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, इस साल की पहली हिट मलयालम फिल्म बनी थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, मलयालम की जिस हॉरर कॉमेडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'प्रकंबनम' (Prakambanam) है. 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था. फिल्म अब तो ओटीटी पर भी रिलीज की जा चुकी है. लेकिन इसके पहले ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर गई थी.

यह भी पढ़ें: 2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट

'प्रकंबनम' 2026 की पहली सुपरहिट मलयालम फिल्म

मलयालम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'प्रकंबनम' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 22.63 करोड़ रहा. वहीं, इंडिया नेट कलेक्शन 15.36 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 4.75 करोड़ कमाए. जबकि फिल्म का बजट 5 करोड़ रहा था. इस छोटे बजट की फिल्म ने बॉलीवुड के बड़े धुरंधरों को भी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो ये 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी.

Image

यह भी पढ़ें: साउथ की एक फिल्म, जिसने बॉलीवुड की 9 फिल्मों को अकेले ही चटाया धूल, इतना कमाया प्रॉफिट

'प्रकंबनम' ने 5 करोड़ में कमाया इतना प्रॉफिट

बहरहाल, अगर मलयालम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'प्रकंबनम' के बारे में बात की जाए तो IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 5 करोड़ रहा था जबकि फिल्म ने प्रॉफिट कमाने के मामले में तो मोहनलाल जैसे स्टार्स तक को पछाड़ दिया है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 22.63 करोड़ रहा था, जिसके बाद 5 करोड़ के बजट के लिहाज से फिल्म ने करीब 352% का प्रॉफिट कमाया. किसी भी फिल्म के लिए ये प्रॉफिट अच्छा खासा माना जाता है.

Image

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'प्रकंबनम'? 

बहरहाल, अगर 'प्रकंबनम' की ओटीटी रिलीज की बात करें तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. फिल्म मलयालम समेत अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है. हालांकि, इसकी फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग भी खास नहीं रही है. इसे 10 में से 5.7 रेटिंग मिली है. 

फिल्म का निर्देशन विजेश पनाथर ने किया था और प्रोड्यूस श्रीजीत केएस, कार्तिकेयन एस और सुधीश एम ने किया है. फिल्म में गणपति, सागर सूर्या, शीतल जोसेफ, लाल जोस और राजेश माधवन जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. वहीं, फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें तीन दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो बॉयज हॉस्टल में रहते हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Horror Film BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट
2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट
साउथ सिनेमा
Wednesday Box Office 17th June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Peddi BO Day 14: दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
क्रिकेट
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget