2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट

Malayalam Horror Film Box office: बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से ही हॉरर फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिला है. फिर चाहे वो 'मुंज्या' हो या फिर 'भूल भुलैया'. वहीं, इस साल हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का जलवा देखने के लिए मिला. इन सबके पहले 'स्त्री 2' जैसी फिल्में अच्छी खासी कमाई कर गईं. ऐसे में आज आपको 2026 की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, इस साल की पहली हिट मलयालम फिल्म बनी थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, मलयालम की जिस हॉरर कॉमेडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'प्रकंबनम' (Prakambanam) है. 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था. फिल्म अब तो ओटीटी पर भी रिलीज की जा चुकी है. लेकिन इसके पहले ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर गई थी.

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'प्रकंबनम' 2026 की पहली सुपरहिट मलयालम फिल्म

मलयालम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'प्रकंबनम' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 22.63 करोड़ रहा. वहीं, इंडिया नेट कलेक्शन 15.36 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 4.75 करोड़ कमाए. जबकि फिल्म का बजट 5 करोड़ रहा था. इस छोटे बजट की फिल्म ने बॉलीवुड के बड़े धुरंधरों को भी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो ये 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी.

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'प्रकंबनम' ने 5 करोड़ में कमाया इतना प्रॉफिट

बहरहाल, अगर मलयालम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'प्रकंबनम' के बारे में बात की जाए तो IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 5 करोड़ रहा था जबकि फिल्म ने प्रॉफिट कमाने के मामले में तो मोहनलाल जैसे स्टार्स तक को पछाड़ दिया है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 22.63 करोड़ रहा था, जिसके बाद 5 करोड़ के बजट के लिहाज से फिल्म ने करीब 352% का प्रॉफिट कमाया. किसी भी फिल्म के लिए ये प्रॉफिट अच्छा खासा माना जाता है.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'प्रकंबनम'?

बहरहाल, अगर 'प्रकंबनम' की ओटीटी रिलीज की बात करें तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. फिल्म मलयालम समेत अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है. हालांकि, इसकी फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग भी खास नहीं रही है. इसे 10 में से 5.7 रेटिंग मिली है.

फिल्म का निर्देशन विजेश पनाथर ने किया था और प्रोड्यूस श्रीजीत केएस, कार्तिकेयन एस और सुधीश एम ने किया है. फिल्म में गणपति, सागर सूर्या, शीतल जोसेफ, लाल जोस और राजेश माधवन जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. वहीं, फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें तीन दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो बॉयज हॉस्टल में रहते हैं.