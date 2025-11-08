टीवी की दुनिया में जल्द ही नए सीरियल्स दस्तक देने वाले हैं. जिनमें आपको ना सिर्फ रोमांस, बल्कि ड्रामा और कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से शोज आपको अपनी बेहतरीन कहानी के जरिए दीवाना बनाने वाले हैं.

नागिन 7 - एकता कपूर का शो ‘नागिन’ पहले सीजन से ही दर्शकों का फेवरेट बन गया था. अब इसका सातवां सीजन आ रहा है. जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी मेनलीड में होंगी. अभी शो की टेलीकास्ट डेट रिवील नहीं की गई है. लेकिन ये जल्द ही टीवी पर दस्तक देगा.

जगद्धात्री - ये ‘जगद्धात्री’ 10 नवंबर को जी टीवी पर आने वाला है. जिसमें सोनाक्षी बत्रा नजर आएंगी. जिसका सामना अन्याय और बुराई से होता है. शो से एक्ट्रेस का लुक सामने आ चुका है. अब दर्शक इसके टेलीकास्ट होने का वेट कर रहे हैं.

लाफ्टर शेफ्स 3 - कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ अपने तीसरे सीजन के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहा है. इस बार शो में कई नई जोड़ियां शामिल हुई हैं. जिसमें गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, विवियन डीसेना, देबिना बनर्जी, ईशा मालवीय और तेजस्वी प्रकाश का नाम शामिलहै.

सहर होने को है - ये कलर्स टीवी का शो है. खबरों के अनुसार इसके जरिए एक्ट्रेस माही विज छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. उनके साथ ऋषिता कोठारी मुख्य भूमिका में हैं. माही के शोज को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटिड हैं.

लक्ष्मी निवास - जी टीवी पर नया शो ‘लक्ष्मी निवास’ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें अक्षिता मुद्गल और राघव तिवारी मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे. शो की कहानी फैमिली के आसपास घूमेगी.

तोड़कर दिल मेरा - इस शो ने अपने प्रोमो से ही दर्शकों को दीवाना बना दिया है. जल्द ही टेलीकास्ट भी होने वाला है. इसमें प्यार, धोखा और बदले की कहानी देखने को मिलेगी.ऐसे में शो टीआरपी के मामले में कई बड़े सीरियल को मात दे सकता है.

