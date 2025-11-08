हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजायद खान का दुख बांटने बहन करिश्मा संग संजय खान के घर पहुंचीं करीना कपूर, ये सेलेब्स भी साथ आए नजर

Zarine Khan Death: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ संजय खान के घर पहुंची. उनके अलावा नीतू कपूर और महेश भट्ट भी एक्टर का दुख बांटने पहुंचे.

By : सखी चौधरी | Updated at : 08 Nov 2025 05:50 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी और जायद खान की मां जरीन खान अब इस दुनिया में नहीं है. उन्होंने 7 नवंबर को अपने घर में आखिरी सांसे ली थी. काफी वक्त से जरीब खान उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी. अब वो दुनिया से जा चुकी हैं. उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में ही हुआ था. जिसमे कई सितारे पहुंचे थे. अब जायद और संजय खान का दुख बांटने करीना कपूर समेत कई स्टार्स उनके घर पहुंचे.

संजय खान के घर पहुंची करीना और नीतू कपूर

जरीन खान की मौत के बाद संजय खान के घर बॉलीवुड स्टार्स का आना-जाना लगा हुआ है. हाल ही में करीना कपूर जायद और सुजैन से मिलने के लिए पहुंची. जो इस दौरान ऑफ व्हाइट सूट में नजर आई. एक्ट्रेस के साथ नीतू कपूर और उनकी बहन करिश्मा कपूर भी नजर आई. दोनों का वीडियो सामने आया है. जिसमें वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाती दिखी.

 
 
 
 
 
महेश भट्ट पत्नी सोनी राजदान संग पहुंचे

वहीं करीना कपूर और नीतू कपूर के अलावा आलिया भट्ट के पिता और फिल्ममेकर महेश भट्ट भी अपनी पत्नी सोनी राजदान के साथ संजय घर के पहुंचे. दोनों के चेहरे पर इस दौरान मायूसी नजर आई. जरीन खान सिर्फ एक्टर संजय खान की पत्नी नहीं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भी रह चुकी थी. हालांकि जल्दी ही उन्होंने एक्टिंग से दूरी भी बना ली थी. इसके बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया था.   

 
 
 
 
 
बेटे जायद ने किया था जरीन का अंतिम संस्कार

जरीन खान का निधन 7 नवंबर को हुआ था. उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से किया गया था. ये क्रिया उनके बेटे जायद खान ने पूरी की थी. मां के अंतिम संस्कार में एक्टर बेहद बुरे हाल में नजर आए थे. उनके तस्वीरें देख फैंस भी भावुक हो गए थे. एक्टर की बहन सुजैन खान भी मां की मौत से टूट गई थी. 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 08 Nov 2025 05:50 PM (IST)
Embed widget