'तारक मेहता...' की बबीता जी ने बिहार के पटना में मनाया बर्थडे, एक्ट्रेस के साथ जमकर नाचे फैंस

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने 28 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया. 38 साल की एक्ट्रेस ने फैंस संग अपना बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इंस्टाग्राम पर वीडियो और तस्वीरें शेयर कर हसीना ने इस बात की जानकारी.

पटना में फैंस संग खूब झूमीं मुनमुन दत्ता

28 सितंबर को पॉपुलर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता का 38वां जन्मदिन था. सेलेब्स के साथ फैंस ने भी एक्ट्रेस को ढेर सारा प्यार भेजा था. आज मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि किस तरह से उन्होंने फैंस के साथ अपने जन्मदिन पर एंजॉय किया. एक्ट्रेस के इस लेटेस्ट पोस्ट में देखा गया कि वो बिहार के पटना में फैंस संग एंजॉय कर रही हैं. डांस करते हुए एक्ट्रेस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐔𝐍𝐌𝐔𝐍 𝐃𝐔𝐓𝐓𝐀 🧚🏻‍♀️🦋 (@mmoonstar)

वायरल फोटोज में बला की हसीन लगीं मुनमुन दत्ता

आज मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इस दौरान उन्हें शरारा सेट कैरी करते हुए देखा गया. हेवी एंब्रॉयडरी वाले इस आउटफिट में एक्ट्रेस हुस्न की मल्लिका लग रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग एक्सेसरीज भी कैरी किया है जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है. बालों को सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए उन्होंने अपना लुक फाइनल किया. अब मुनमुन दत्ता की इन तस्वीरों में फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थम नहीं रहा है.





खूबसूरती और टेलेंट से बनाया अपना नाम

पश्चिम बंगाल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की. इसके बाद 2004 के टीवी सीरियल 'हम सब बाराती' से उन्होंने इंडस्ट्री में रखा. उन्होंने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई लेकिन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने उन्हें घर–घर पहचान दी. अब सभी उन्हें बबिता जी के नाम से ज्यादा जानते हैं. इसके अलावा भी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस अदाओं से भी सुर्खियों में रहती हैं. उनके स्टाइल और फैशन को खूब पसंद और फॉलो किया जाता है.