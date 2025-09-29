हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, बन जाएगी अपनी ही 'बहू' के बच्चे की कातिलऍ

Anupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, बन जाएगी अपनी ही 'बहू' के बच्चे की कातिलऍ

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक नया धमाका देखने को मिल रहा है.क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से नया तूफान आने वाला है, जिसके बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

अनुपमा की लाइफ में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हालांकि, अनुपमा को लग रहा है कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगी. इस बीच अनुपमा एक बार फिर से परिवार के लोगों के लिए सिरदर्द बन जाएगी.शो में अभी तक देखने को मिला कि नवरात्रि की पूजा कर अनुपमा अपने घर से निकलती है.

इस, दौरान अनुपमा को ख्याति, राही और माही भी ज्वाइन करेंगी. वैसे तो ख्याति को वसुंधरा जाने के लिए मना करती है, लेकिन पराग इजाजत दे देता है.ऐसे में अपनी पूरी पलटन के साथ अनुपमा वेकेशन पर निकलती है. इसी बीच शो में बड़ा बवाल खड़ा होगा.

समर को देख रोएगी अनुपमा

वेकेशन के दौरान अनुपमा अपनी टीम के संग खूब मस्ती करेगी. हालांकि, माही और राही उससे दूरी बनाकर रखेंगी.अनुपमा रास्ते में खुली आंखों से सपना देखेगी. अचानक ही उसे अपना मरा हुआ बेटा समर दिखाई देने वाला है. अनुपमा बेटे को देख खूब रोएगी.

वहीं, समर अपनी मां को मजबूत बनने के लिए कहेगा.अनुपमा जल्द ही एक हादसे का शिकार होने वाली है.दरअसल, अनुपमा के बस का एक्सीडेंट हो जाएगा.कई लोगों को इस एक्सीडेंट में चोट लगेगी. अनुपमा अपने परिवार की हालत देख घबरा जाएगी.

शाह हाउस में पसरेगा मातम

अनुपमा को इस बीच पता चलेगा कि प्रार्थना का मिसकैरेज हो गया है. प्रार्थना को अनुपमा अस्पताल में लेकर जाएगी, जहां पता चलेगा कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा.ऐसे में एक बार फिर से शाह हाउस में मातम फैल जाएगा. बच्चे की डेथ के बाद अनुपमा पर अंश बुरी तरह से भड़क जाएगा.

अंश कहेगा कि प्रार्थना के बच्चे की मौत अनुपमा की वजह से हुई है.वो अनुपमा को कातिल करार देगा.कोठारी परिवार के लोग भी अनुपमा को जमकर कोसेंगे. इस बीच अनुपमा को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, वो देविका की देखभाल करने अमेरिका चली जाएगी.

ये भी पढ़ें:-Animal Park Release Date: कब रिलीज होगी एनिमल पार्क? रणबीर कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट

Published at : 29 Sep 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
नौकरी
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
ट्रेंडिंग
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जनरल नॉलेज
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget