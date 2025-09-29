अनुपमा की लाइफ में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हालांकि, अनुपमा को लग रहा है कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगी. इस बीच अनुपमा एक बार फिर से परिवार के लोगों के लिए सिरदर्द बन जाएगी.शो में अभी तक देखने को मिला कि नवरात्रि की पूजा कर अनुपमा अपने घर से निकलती है.

इस, दौरान अनुपमा को ख्याति, राही और माही भी ज्वाइन करेंगी. वैसे तो ख्याति को वसुंधरा जाने के लिए मना करती है, लेकिन पराग इजाजत दे देता है.ऐसे में अपनी पूरी पलटन के साथ अनुपमा वेकेशन पर निकलती है. इसी बीच शो में बड़ा बवाल खड़ा होगा.

समर को देख रोएगी अनुपमा

वेकेशन के दौरान अनुपमा अपनी टीम के संग खूब मस्ती करेगी. हालांकि, माही और राही उससे दूरी बनाकर रखेंगी.अनुपमा रास्ते में खुली आंखों से सपना देखेगी. अचानक ही उसे अपना मरा हुआ बेटा समर दिखाई देने वाला है. अनुपमा बेटे को देख खूब रोएगी.

वहीं, समर अपनी मां को मजबूत बनने के लिए कहेगा.अनुपमा जल्द ही एक हादसे का शिकार होने वाली है.दरअसल, अनुपमा के बस का एक्सीडेंट हो जाएगा.कई लोगों को इस एक्सीडेंट में चोट लगेगी. अनुपमा अपने परिवार की हालत देख घबरा जाएगी.

शाह हाउस में पसरेगा मातम

अनुपमा को इस बीच पता चलेगा कि प्रार्थना का मिसकैरेज हो गया है. प्रार्थना को अनुपमा अस्पताल में लेकर जाएगी, जहां पता चलेगा कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा.ऐसे में एक बार फिर से शाह हाउस में मातम फैल जाएगा. बच्चे की डेथ के बाद अनुपमा पर अंश बुरी तरह से भड़क जाएगा.

अंश कहेगा कि प्रार्थना के बच्चे की मौत अनुपमा की वजह से हुई है.वो अनुपमा को कातिल करार देगा.कोठारी परिवार के लोग भी अनुपमा को जमकर कोसेंगे. इस बीच अनुपमा को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, वो देविका की देखभाल करने अमेरिका चली जाएगी.

ये भी पढ़ें:-Animal Park Release Date: कब रिलीज होगी एनिमल पार्क? रणबीर कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट