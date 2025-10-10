'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' उन शोज में से एक है जो सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो की सबसे अच्छी बात ये है कि आप पूरे परिवार के संग इसे देख सकते हैं. शो की कहानी के साथ-साथ इसके किरदार भी लोगों के फेवरेट बन चुके हैं.

हालांकि, पिछले दिनों इस शो से जुड़े कई विवाद भी सुनने को मिले.लेकिन, अब शो को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. इस खबर को सुन फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे. शो में एक पुराने कलाकार की एंट्री होने जा रही है, उन्होंने खुद इस बात का हिंट दिया है.

लंबे वक्त से थे एक्टिंग से दूर

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जिस कैरेक्टर की वापसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रोशन सोढ़ी की भूमिका निभाने वाले गुरुचरण सिंह हैं. जी हां, गुरुचरण सिंह ने लंबे वक्त तक शो में सोढ़ी का किरदार निभाया, लेकिन काफी लंबे वक्त से वो एक्टिंग से दूर हैं.

View this post on Instagram A post shared by Gurucharan Singh official (@sodhi_gcs)

वहीं, कुछ साल पहले खबर आई थी कि गुरुचरण सिंह लापता हो गए हैं. हालांकि, गुरुचरण सिंह खुद 3 हफ्तों के बाद वापस लौट आए थे.फैंस उन्हें शो में काफी मिस किया करते थे. अब गुरुचरण सिंह ने खुद की सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर की है.

सभी को कहा दिल से शुक्रिया

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुरुचरण सिंह ने वीडियो शेयर की है. वीडियो में वो कह रहे हैं,'मैं आज कई दिनों के बाद आप सभी के सामने आया हूं.बाबा जी ने मेरी, मेरे परिवार की और आप सभी फैंस की अरदास सुन ली है. आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.

एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास जो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाला हूं.आप सभी का धन्यवाद, मेरे लिए आप सभी ने दुआ की,मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा.'सोशल मीडिया पर गुरुचरण सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

