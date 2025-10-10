'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलर हुईं हिना खान के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल है. दरअसल, आज यानी 10 अक्तूबर को हिना अपना पहला करवाचौथ मना रही हैं. हिना ने इस खास मौके पर अपने इंस्टा स्टोरी पर तस्वीरें शेयर की हैं.

तस्वीरों में हिना के हाथों पर मेहंदी लगी नजर आ रही है. मौका मिलते ही अपनी मेहंदी को हिना ने कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया है. हिना ने ही नहीं बल्कि उनके पति रॉकी जयसवाल ने भी हाथों पर मेहंदी लगाई है. रॉकी की मेहंदी बेहद ही खास है, क्योंकि उन्होंने शादी की तारीख भी लिखी है.

हिना के लिए खास है ये करवाचौथ

इतना ही नहीं रॉकी की मेहंदी में हिना और रॉकी के नाम का इनिशियल भी लिखा हुआ है. रॉकी जायसवाल की मेहंदी देख हिना के फैंस इमोशनल होते नजर आए.हिना ने मेहंदी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि हर किसी का पहला करवाचौथ बेहद खास होता है.





तस्वीरों में हिना के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही हैं. फैंस ऐसे में शाम होने का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं कि हिना खान पहले करवाचौथ पर कैसे तैयार होने वाली हैं.हालांकि, हिना ने अपने पोस्ट में ये खुलासा नहीं किया है कि वो करवाचौथ का व्रत रखेंगी या नहीं.





हिना का सपोर्ट सिस्टम हैं रॉकी

दऱअसल, हिना खान का अभी भी इलाज चल रहा है, ऐसे में उनके लिए व्रत रखना ठीक नहीं होगा. बता दें हिना को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है. लेकिन, इस दुख की खड़ी में भी रॉकी एक्ट्रेस के साथ उनके साये की तरह रहे.इन दिनों हिना और रॉकी एक साथ 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आ रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

