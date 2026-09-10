Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरोहित चंदेल को मिली बड़ी राहत, POCSO केस में मिली जमानत, कल होंगे रिहा

रोहित चंदेल को मिली बड़ी राहत, POCSO केस में मिली जमानत, कल होंगे रिहा

रोहित चंदेल पर नाबालिग को-एक्ट्रेस संग छेड़छाड़ का आरोप लगा था. रोहित ने कबूल किया था कि वो को-एक्ट्रेस से मिलने जाते थे. अब उन्हें इस केस में जमानत मिल गई है.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर रोहित चंदेल को POCSO केस में मिली बड़ी राहत मिली है. उनकी जमानत मंजूर हो गई है. रोहित शुक्रवार को जेल से रिहा होंगे. पेपर वर्क शुरू हो गया है. रोहित चंदेल टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन पर 16 साल की नाबालिग को-एक्ट्रेस संग छेड़छाड़, स्टॉकिंग, मारपीट करने के आरोप लगे थे. को-एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था. रोहित पर आरोप लगाया गया कि वो नाबालिग पर दबाव बना रहे थे.

नाबालिग से मिलने जाते थे रोहित

पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि पूछताछ के दौरान रोहित ने ये स्वीकार किया था कि वो नाबालिग से मिलने जाया करते थे. रोहित दहिसर में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर घाटकोपर जाते थे. वो को-एक्ट्रेस से मिलने की कोशिश करते थे. इसके अलावा रोहित नंबर ब्लॉक होने के बावजूद लगातार कॉल करते थे.

ये भी पढ़ें- पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

इन शोज में दिखे रोहित चंदेल

रोहित चंदेल 30 साल के हैं. उन्होंने एड से एक्टिंग डेब्यू किया था. रिपोर्ट्स थीं कि रोहित 90 ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे. 2014 में उन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया था. वो शो 'हर मुश्किल का हल है अकबर बिरबल' में दिखे थे.

इसके बाद 2015 में वो शो यम हैं हम में दिखे. उन्होंने 'तमन्ना', 'अकबर रक्त से तख्त का सफर', 'ये उन दिनों की बात है', 'विक्रम बेताल की रहस्यमय गाथा', 'चंद्रगुप्ता मौर्या', 'शक्ति अस्तित्व ते एहसास की' जैसे शोज में दिखे. 2021 में रोहित को शो काशीबाई बाजीराव बल्ला में देखा गया. इस शो में वो बाजी राव के रोल में थे. उनके रोल को पसंद किया गया था. 2023-2024 में उन्होंने शो पंड्या स्टोर में भी काम किया. इस शो में वो धवल मकवाना के रोल में दिखे थे. 2026 में वो शो सैराब में दिखे. जेल जाने के बाद रोहित को शो सैराब से बाहर कर दिया गया था.

इसके अलावा रोहित ने फिल्में भी की हैं. वो 2023 में फिल्म 'ब्लाइंड गेम' में नजर आए. इसके अलावा 2025 में वो इंग्लिश फिल्म 'राइडर' में भी दिखे. 

ये भी पढ़ें- दिशा सालियान मौत केस, CBI ने मालवणी पुलिस से मांगे सभी जांच दस्तावेज

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Rohit Chandel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
सलमान खान के बिग बॉस 20 को पहली बार देखेंगे अरिजीत सिंह, बोले-'हमारा रॉकस्टार काजी वहां है'
सलमान खान के बिग बॉस 20 को पहली बार देखेंगे अरिजीत सिंह, खुद बताई वजह
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: स्नेहा को तलाक देने की धमकी देगी दुर्गावती, अनुपमा का टूटा घर खरीदने का सपना
स्नेहा को तलाक देने की धमकी देगी दुर्गावती, अनुपमा का टूटा घर खरीदने का सपना
टेलीविजन
मनोज तिवारी की बेटी रीति नहीं करना चाहती शादी, बोलीं- 'मुझे मारने की धमकियां मिलती हैं'
शादी-डेटिंग से क्यों दूर हैं मनोज तिवारी की बेटी रीति? 'बिग बॉस 20' में खोला राज
टेलीविजन
बिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त, मचा हंगामा
बिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget