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पटाखों से लेकर फूलों की रंगोली तक, हिना खान ने सेलिब्रेट की दिवाली, पति रॉकी संग बिताए प्यारभरे पल
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने धूम-धाम से दीपावली का त्योहार मनाया है. उन्होंने अपने पति रॉकी जयसवाल और परिवार के सदस्यों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया.
हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिवाली की कई खूबसूरत फोटोज और वीडियोज शेयर की हैं. किसी फोटो में वे रंगोली के पास बैठी दिख रही हैं तो किसी में पति के साथ फुलझड़ी जलाती.
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Published at : 09 Nov 2026 06:34 PM (IST)
Tags :Hina Khan
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