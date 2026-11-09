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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपटाखों से लेकर फूलों की रंगोली तक, हिना खान ने सेलिब्रेट की दिवाली, पति रॉकी संग बिताए प्यारभरे पल

पटाखों से लेकर फूलों की रंगोली तक, हिना खान ने सेलिब्रेट की दिवाली, पति रॉकी संग बिताए प्यारभरे पल

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने धूम-धाम से दीपावली का त्योहार मनाया है. उन्होंने अपने पति रॉकी जयसवाल और परिवार के सदस्यों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 09 Nov 2026 06:34 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने धूम-धाम से दीपावली का त्योहार मनाया है. उन्होंने अपने पति रॉकी जयसवाल और परिवार के सदस्यों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया.

हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिवाली की कई खूबसूरत फोटोज और वीडियोज शेयर की हैं. किसी फोटो में वे रंगोली के पास बैठी दिख रही हैं तो किसी में पति के साथ फुलझड़ी जलाती.

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हिना खान ने दिवाली के मौके पर मरून कलर का एक सिंपल और एलिगेंट का शरारा - सूट पहना है. ये सूट उन पर खिल रहा है और उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
हिना खान ने दिवाली के मौके पर मरून कलर का एक सिंपल और एलिगेंट का शरारा - सूट पहना है. ये सूट उन पर खिल रहा है और उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
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इस फोटो में हिना खान हाथ में दीयों की प्लेट लिए नजर आ रही हैं. इस फोटो में घर की सजावट भी साफ दिखाई दे रही है. उनका घर फूलों और लाइट्स से जगमगा रहा है.
इस फोटो में हिना खान हाथ में दीयों की प्लेट लिए नजर आ रही हैं. इस फोटो में घर की सजावट भी साफ दिखाई दे रही है. उनका घर फूलों और लाइट्स से जगमगा रहा है.
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हिना खान ने ये त्योहार अपने पति रॉकी के साथ मनाया है और उनके साथ कई फोटोज भी शेयर की हैं. इस फोटो में हिना खना ने अपना सिर रॉकी के कंधे पर रखा हुआ है और एक हाथ में दीयों की प्लेट ले रखी है.
हिना खान ने ये त्योहार अपने पति रॉकी के साथ मनाया है और उनके साथ कई फोटोज भी शेयर की हैं. इस फोटो में हिना खना ने अपना सिर रॉकी के कंधे पर रखा हुआ है और एक हाथ में दीयों की प्लेट ले रखी है.
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हिना खान ने फूलों और दीयों की मदद से एक खूबसूरत रंगोली भी बनाई है. इस फोटो में वे रंगोली में फूल रखकर उसे कंप्लीट करते हुए नजर आ रही हैं.
हिना खान ने फूलों और दीयों की मदद से एक खूबसूरत रंगोली भी बनाई है. इस फोटो में वे रंगोली में फूल रखकर उसे कंप्लीट करते हुए नजर आ रही हैं.
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छत से ली गई ये फोटो भी बहुत ही शानदार है. इसमें हिना रंगोली के पास पति रॉकी और उनकी बहनों के साथ बैठी दिखाी दे रही हैं.
छत से ली गई ये फोटो भी बहुत ही शानदार है. इसमें हिना रंगोली के पास पति रॉकी और उनकी बहनों के साथ बैठी दिखाी दे रही हैं.
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ये फोटो हिना खान और रॉकी के बीच प्यार को साफ दिखा रही है. दोनों साथ में फुलझड़ी जला रहे हैं और रॉकी हिना खान को प्यार से किस करते दिख रहे हैं.
ये फोटो हिना खान और रॉकी के बीच प्यार को साफ दिखा रही है. दोनों साथ में फुलझड़ी जला रहे हैं और रॉकी हिना खान को प्यार से किस करते दिख रहे हैं.
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इस सेल्फी में हिना खान हाथ हवा में उठाकर से चीज का पोज कर रही हैं. इस सेल्फी को उन्होंने आसमान में हो रही आतिशबाजी के साथ कैप्चर किया है.
इस सेल्फी में हिना खान हाथ हवा में उठाकर से चीज का पोज कर रही हैं. इस सेल्फी को उन्होंने आसमान में हो रही आतिशबाजी के साथ कैप्चर किया है.
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ये फोटो बालों को फ्लिप करते हुए ली गई है. इसमें वे बेहद खुश दिखाई दे रही हैं. हिना खान की ये स्माइल दिल चुराने वाली है.
ये फोटो बालों को फ्लिप करते हुए ली गई है. इसमें वे बेहद खुश दिखाई दे रही हैं. हिना खान की ये स्माइल दिल चुराने वाली है.
Published at : 09 Nov 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Hina Khan

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