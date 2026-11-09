पटाखों से लेकर फूलों की रंगोली तक, हिना खान ने सेलिब्रेट की दिवाली, पति रॉकी संग बिताए प्यारभरे पल

हिना खान ने ये त्योहार अपने पति रॉकी के साथ मनाया है और उनके साथ कई फोटोज भी शेयर की हैं. इस फोटो में हिना खना ने अपना सिर रॉकी के कंधे पर रखा हुआ है और एक हाथ में दीयों की प्लेट ले रखी है.