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समंदर किनारे अनुष्का सेन का दिखा ग्लैमरस अंदाज, बीच वेकेशन की तस्वीरों ने लूटी महफिल
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच से अपने वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वह समुंदर किनारे मस्ती करती और छुट्टियों का आनंद लेती नजर आ रही हैं.
अनुष्का सेन ने कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच पर बिताए अपने खास पलों की झलक दिखाई. तस्वीरों में एक्ट्रेस का घूमने-फिरने का शौक और मस्ती भरा अंदाज देखने को मिल रहा है.
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Published at : 03 Nov 2026 06:42 PM (IST)
Tags :Anushka Sen
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