समंदर किनारे अनुष्का सेन का दिखा ग्लैमरस अंदाज, बीच वेकेशन की तस्वीरों ने लूटी महफिल

अनुष्का सेन टेलीविज़न की जानी-मानी एक्ट्रेस है और सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट की वजह से काफी चर्चा में रहती है . अनुष्का ने बचपन से ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी. हाल ही में अनुष्का अपनी वेकेशन की तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा में है जो कि उन्होंने कैलिफ़ोर्निया से शेयर की है .