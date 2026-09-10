Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिशा सालियान मौत केस, CBI ने मालवणी पुलिस से मांगे सभी जांच दस्तावेज

दिशा सालियान मौत केस, CBI ने मालवणी पुलिस से मांगे सभी जांच दस्तावेज

दिशा सालियान की मौत का मामला खबरों में है. अब इस केस को CBI इंवेस्टिगेट करेगी. CBI ने पुलिस से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 10 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिशा सालियान की मौत के मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच आगे बढ़ाएगी. सीबीआई ने मुंबई की मालवणी पुलिस को पत्र भेजकर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच रिकॉर्ड सौंपने को कहा है. पुलिस ने भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई का अधिकारी इस सप्ताह के अंत तक मालवणी पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज हासिल कर सकता है.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में 8 जून 2020 को मलाड की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. अदालत ने मामले की जांच के लिए सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया जाए.

पिता ने हत्या की आशंका जताई थी

दिशा सालियान के पिता ने अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया गया था कि दिशा की मौत के आसपास संदिग्ध परिस्थितियां थीं और मामले की जांच आत्महत्या के बजाय हत्या के एंगल से की जानी चाहिए. याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- 'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर

मुंबई पुलिस ने बताया था आत्महत्या

दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी. पुलिस की जांच में मौत को आत्महत्या माना गया था और किसी तरह की गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले थे. अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर मामले की नए सिरे से जांच करेगी.

सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ा नाम

28 वर्षीय दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था. दिशा की मौत के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मुंबई के बांद्रा स्थित आवास पर मौत हो गई थी. दोनों घटनाओं को लेकर समय-समय पर कई तरह के दावे सामने आते रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है

हाई कोर्ट की अहम शर्त

हाई कोर्ट ने जांच को लेकर साफ किया है कि किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा, जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत सामने नहीं आते. ऐसे में सीबीआई की जांच का मुख्य फोकस मौत की परिस्थितियों, उपलब्ध दस्तावेजों और अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों की पड़ताल पर रहेगा.

Published at : 10 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Disha Salian
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
बॉलीवुड
ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर डांस से किया इनकार, कहा- 'वो ममता मर चुकी है...'
ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर डांस से किया इनकार, कहा- 'वो ममता मर चुकी है...'
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 500 करोड़ की 'टॉक्सिक' के उड़ाए परखच्चे, 34वें बना दिया ऐसा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी मात, होश उड़ा देगी 34वें दिन की कमाई
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget