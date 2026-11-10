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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी थी आग, बच्चों को लेकर भागी एक्ट्रस, गार्ड की मौत से टूटीं

दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी थी आग, बच्चों को लेकर भागी एक्ट्रस, गार्ड की मौत से टूटीं

दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी. इस आग में उनके बिल्डिंग के गार्ड की जान चली गई. दिव्यांका इमोशनल हो गईं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी कि बिल्डिंग में दिवाली से एक रात पहले आग लग गई. इस आग में उनके बिल्डिंग के गार्ड की जान चली गई. दिव्यांका ने गार्ड को याद किया और इमोशनल पोस्ट लिखा. दिव्यांका ने बताया कि उस रात को क्या हुआ और वो लोग कैसे बचे.

दिव्यांका ने पोस्ट कर लिखा, 'कुछ लोगों का जाना ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जो कभ पूरी तरह खत्म नहीं होती. जब हम अपने बच्चों को पहली बार घर लेकर आए तब जिन्होंने सबसे पहले उनका वेलकम किया वो थे धनपत अंकल थे. वो हमारी बिल्डिंग के गार्ड थे. हमने हमारे आने वाले सालों के बारे में सोचा था कि वो धनपत अंकल के साथ खेलेंगे और उनके साथ यादें बनाएंगे. हमें नहीं पता था कि ये सिर्फ सपनों में रह जाएगा.'

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गार्ड के लिए इमोशनल हुईं दिव्यांका त्रिपाठी

आगे दिव्यांका ने लिखा, 'दिवाली और विव के बर्थडे से एक रात पहले. हमारी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. उस शाम हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन हम लेट हो गए. जब आग लगी तब हम घर पर थे. इसी वजह से हमें समय रहते खतरे का पता चल गया. हम अपने बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल पाए. कुछ समय के लिए हमें लगा कि हम एक डरावनी याद से बच गए. लेकिन फिर हमें धनपत अंकल के बारे में पता चला. हमें ये सुनकर सदमा लगा. हम अपने दोस्त के घर पर चले गए थे और वहां से हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये सच न हो. दिवाली वाले दिन तक लाइट आ गई. गैस सप्लाई और लिफ्ट भी चालू कर दी गई. लेकिन फिर भी सबकुछ पहले जैसा नहीं हो पाया. उस दिवाली आग ने हमारे घर की रोशनी कम कर दी. वहीं एक अनमोल जान के चले जाने से हमारे दिलों में अंधेरा छा गया है.'

 
 
 
 
 
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दिव्यांका ने आगे लिखा, 'धनपत अंकल न सिर्फ गार्ड थे वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे. वो ऐसे शख्स थे जिन पर हम भरोसा करते थे. आप बहुत याद आएंगे. जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो आपके बारे में बताएंगे. वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे. हमें किसी की भी प्रेजेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi
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