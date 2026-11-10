'बिग बॉस 20' में लव-अरिश्फा के बीच भयंकर झगड़ा, माही विज भी भड़कीं

'बिग बॉस 20' में लेटेस्ट एपिसोड में जमकर बवाल हुआ. किचन में खूब बवाल हुआ. अरिश्फा और लव के बीच में हंगामा होता है. अरिश्फा लव से किचन स्लैब साफ करने के लिए कहती हैं. लेकिन लव मना करती है. अरिश्फा लव को समझाती हैं लेकिन वो मना कर देती हैं.

फिर अरिश्फा यंग से लव की शिकायत करती हैं. अरिश्फा कहती हैं कि अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है. वहीं लव अरिश्फा को धक्का देती हैं. इससे अरिश्फा गुस्से में आ जाती हैं. वो कहती हैं कि मुझे छूना मत.

अरिश्फा-लव में झगड़ा

फिर अरिश्फा कहती हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगी तो मैं इन्हें खाना नहीं बनाने दूंगी. फिर गुल्लू बीच में आते हैं और कहते हैं कि लव का खाना मत छीनो. तो इस अरिश्फा कहती मैंने खाना नहीं छीना है. इसके बाद लव और अरिश्फा में जबरदस्त झगड़ा होता है और गुस्से में अरिश्फा पूरा खाना फेंक देती हैं.

शो में बिग बॉस नोमिशन टास्क देते हैं. नॉमिनेशन टास्क में फिर माही और लव के बीच में भी बहसबाजी होती है. लव माही को पिंग पॉन्ग कहती हैं. तो माही कहती हैं कि अगर तुम मुझे पिंग पॉन्ग कहोगी तो मैं तुम्हें होम ब्रेकर कहूंगी. ये सुनकर लव गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं मैंने किसका घर तोड़ा. अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं भी बोलूंगी. फिर माही ने कहा कि तुमने मुझे हर्ट किया तो मैंने तुम्हें हर्ट किया. फिर माही बोलती हैं कि मैं होमब्रेकर शब्द वापस लेती हूं. फिर स्काउट बीच में आते हैं और कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ बीच में नहीं आनी चाहिए. ये लास्ट वार्निंग है.

अरिश्फा ने स्काउट को नॉमिनेट किया. माही ने आम्रपाली और उदिति को नॉमिनेट किया. वहीं स्काउट ने उदिति और आम्रपाली को नॉमिनेट किया. कनिका ने माही, आम्रपाली और काजी को नॉमिनेट किया.

अपकमिंग एपिसोड में देखा जाएगा कि माही इमोशनल हो जाएंगी और गुस्से में आ जाती हैं. वो कहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसना और मेरा तलाक डिस्कस मत करना. मेरे पति को भी बीच में मत लाना. काटकर रख दूंगी. फिर आम्रपाली भी माही पर गुस्सा करती दिखती हैं.