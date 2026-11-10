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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में लव-अरिश्फा के बीच भयंकर झगड़ा, माही विज भी भड़कीं

'बिग बॉस 20' में लव-अरिश्फा के बीच भयंकर झगड़ा, माही विज भी भड़कीं

'बिग बॉस 20' में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है. अब लेटेस्ट एपिसोड में भी कंटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई देखने को मिली.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 11:15 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' में लेटेस्ट एपिसोड में जमकर बवाल हुआ. किचन में खूब बवाल हुआ. अरिश्फा और लव के बीच में हंगामा होता है. अरिश्फा लव से किचन स्लैब साफ करने के लिए कहती हैं. लेकिन लव मना करती है. अरिश्फा लव  को समझाती हैं लेकिन वो मना कर देती हैं.

फिर अरिश्फा यंग से लव की शिकायत करती हैं. अरिश्फा कहती हैं कि अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है. वहीं लव अरिश्फा को धक्का देती हैं. इससे अरिश्फा गुस्से में आ जाती हैं. वो कहती हैं कि मुझे छूना मत.

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अरिश्फा-लव में झगड़ा

फिर अरिश्फा कहती हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगी तो मैं इन्हें खाना नहीं बनाने दूंगी. फिर गुल्लू बीच में आते हैं और कहते हैं कि लव का खाना मत छीनो. तो इस अरिश्फा कहती मैंने खाना नहीं छीना है. इसके बाद लव और अरिश्फा में जबरदस्त झगड़ा होता है और गुस्से में अरिश्फा पूरा खाना फेंक देती हैं.

शो में बिग बॉस नोमिशन टास्क देते हैं. नॉमिनेशन टास्क में फिर माही और लव के बीच में भी बहसबाजी होती है. लव माही को पिंग पॉन्ग कहती हैं. तो माही कहती हैं कि अगर तुम मुझे पिंग पॉन्ग कहोगी तो मैं तुम्हें होम ब्रेकर कहूंगी. ये सुनकर लव गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं मैंने किसका घर तोड़ा. अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं भी बोलूंगी. फिर माही ने कहा कि तुमने मुझे हर्ट किया तो मैंने तुम्हें हर्ट किया. फिर माही बोलती हैं कि मैं होमब्रेकर शब्द वापस लेती हूं. फिर स्काउट बीच में आते हैं और कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ बीच में नहीं आनी चाहिए. ये लास्ट वार्निंग है.

अरिश्फा ने स्काउट को नॉमिनेट किया. माही ने आम्रपाली और उदिति को नॉमिनेट किया. वहीं स्काउट ने उदिति और आम्रपाली को नॉमिनेट किया. कनिका ने माही, आम्रपाली और काजी को नॉमिनेट किया.

अपकमिंग एपिसोड में देखा जाएगा कि माही इमोशनल हो जाएंगी और गुस्से में आ जाती हैं. वो कहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसना और मेरा तलाक डिस्कस मत करना. मेरे पति को भी बीच में मत लाना. काटकर रख दूंगी. फिर आम्रपाली भी माही पर गुस्सा करती दिखती हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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