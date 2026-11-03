'बालिका वधू' फेम स्मिता बंसल ने पति संग फिर रचाई शादी, 'जेठानी' नेहा ने शेयर की इनसाइड तस्वीरें

स्मिता की शादी में 'बालिका वधू' में गहना के किरदार में नजर आईं एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी इस जश्न में शामिल हुईं. उन्होंने कपल संग कई सारी तस्वीरें क्लिक करवाई और खास अंदाज में बधाई दी.