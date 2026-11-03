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'बालिका वधू' फेम स्मिता बंसल ने पति संग फिर रचाई शादी, 'जेठानी' नेहा ने शेयर की इनसाइड तस्वीरें
टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में आनंदी की सास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपने पति संग दोबारा शादी रचाई है. शादी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर वो फिर से दुल्हन बनीं.
टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में आनंदी की सास और जग्या की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर अपने पति अंकुश मोहला के साथ दोबारा शादी की है. उनकी ऑन स्क्रीन जेठानी यानी एक्ट्रेस नेहा मार्दा ने इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 05:22 PM (IST)
Tags :Smita Bansal
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