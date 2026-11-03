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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बालिका वधू' फेम स्मिता बंसल ने पति संग फिर रचाई शादी, 'जेठानी' नेहा ने शेयर की इनसाइड तस्वीरें

'बालिका वधू' फेम स्मिता बंसल ने पति संग फिर रचाई शादी, 'जेठानी' नेहा ने शेयर की इनसाइड तस्वीरें

टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में आनंदी की सास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपने पति संग दोबारा शादी रचाई है. शादी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर वो फिर से दुल्हन बनीं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Nov 2026 05:54 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में आनंदी की सास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपने पति संग दोबारा शादी रचाई है. शादी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर वो फिर से दुल्हन बनीं.

टीवी के पॉपुलर शो 'बालिका वधू' में आनंदी की सास और जग्या की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर अपने पति अंकुश मोहला के साथ दोबारा शादी की है. उनकी ऑन स्क्रीन जेठानी यानी एक्ट्रेस नेहा मार्दा ने इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.

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एक्ट्रेस स्मिता बंसल और उनके पति अंकुश मोहला ने गोवा में बेहद रोमांटिक अंदाज में व्हाइट वेडिंग की. कपल ने अपनी 25वीं सालगिरह यागदार बना दी है.
एक्ट्रेस स्मिता बंसल और उनके पति अंकुश मोहला ने गोवा में बेहद रोमांटिक अंदाज में व्हाइट वेडिंग की. कपल ने अपनी 25वीं सालगिरह यागदार बना दी है.
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विडंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी.
विडंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी.
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स्मिता की शादी में 'बालिका वधू' में गहना के किरदार में नजर आईं एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी इस जश्न में शामिल हुईं. उन्होंने कपल संग कई सारी तस्वीरें क्लिक करवाई और खास अंदाज में बधाई दी.
स्मिता की शादी में 'बालिका वधू' में गहना के किरदार में नजर आईं एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी इस जश्न में शामिल हुईं. उन्होंने कपल संग कई सारी तस्वीरें क्लिक करवाई और खास अंदाज में बधाई दी.
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इस इंटीमेट सेलिब्रेशन में कपल की दोनों बेटियां स्टाशा और अनाघा भी शामिल हुईं.
इस इंटीमेट सेलिब्रेशन में कपल की दोनों बेटियां स्टाशा और अनाघा भी शामिल हुईं.
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वहीं एक्ट्रेस जयति भाटिया ने भी शिरकत की. सभी ने जमकर डांस किया है.
वहीं एक्ट्रेस जयति भाटिया ने भी शिरकत की. सभी ने जमकर डांस किया है.
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स्मिता बंसल के ऑन स्क्रीन पति अनूप सोनी भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे.
स्मिता बंसल के ऑन स्क्रीन पति अनूप सोनी भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे.
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नेहा मार्दा ने इन तस्वीरों शेयर करते हुए लिखा, 'स्मिता और अंकुश, 25 खूबसूरत सालों के बाद आप दोनों को अपनी शादी को फिर से रचाते हुए देखना सच में बहुत खास था.'
नेहा मार्दा ने इन तस्वीरों शेयर करते हुए लिखा, 'स्मिता और अंकुश, 25 खूबसूरत सालों के बाद आप दोनों को अपनी शादी को फिर से रचाते हुए देखना सच में बहुत खास था.'
Published at : 03 Nov 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Smita Bansal

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