रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता के अलावा और भी कई ऐसे किरदार थे, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था.उन्हीं में से एक थे मेघनाद,जिनको इंद्रजीत भी कहा जाता था. बता दें रावण के बेटे थे मेघनाद. रामायण में मेघनाद अपने पिता रावण के लिए राम और लक्ष्मण से युद्ध करते नजर आए थे.

मेघनाद सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, बल्कि, बहुत ज्यादा चालाक थे, जो युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करते थे. रामायण सीरियल में मेघनाद के कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था. खासकर उन सीन्स को दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला था, जिसमें मेघनाद ने राम के साथ जादुई हथियारों से युद्ध किया था.

अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हुए विजय अरोड़ा

रामायण में जिस एक्टर ने मेघनाद का रोल प्ले किया था, वो कोई और नहीं बल्कि विजय अरोड़ा थे. विजय अरोड़ा ने अपने किरदार को बहुत ही गंभीरता से निभाया था.लेकिन रामायण में मेघनाद की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले विजय अरोड़ा अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गए.





उन्होंने छोटे पर्दे के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम किया था. इस लिस्ट में यादों की बारात, सरगम, रोटी और जान तेरे नाम जैसी फिल्में शामिल हैं.इसके अलावा वो कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी हिस्सा बने.

विजय अरोड़ा इतने हैंडसम थे कि उनकी तुलना 70 के दशक के टॉप एक्टर राजेश खन्ना से होने लगी थी.क्योंकि, दोनों की कद-काठी एक जैसी लगा करती थी. लोग तो विजय को राजेश खन्ना कहते ही थे. लेकिन, एक बार राजेश खन्ना ने खुद ही कहा था कि अगर कोई उनकी जगह लेकर सकता है तो वो विजय अरोड़ा हैं.

दोनों ने एक साथ निशान, रोटी और सौतन जैसी फिल्मों में काम किया था.रिपोर्ट के अनुसार 2 फरवरी 2007 को पेट के कैंसर की वजह से विजय अरोड़ा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. बेशक आज वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग को फैंस आज भी याद करते हैं.

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