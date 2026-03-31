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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'रामायण' में मेघनाद बन इस एक्टर ने बनाई थी घर-घर में पहचान, कहलाने लगे थे दूसरे राजेश खन्ना, फिर ऐसे हुआ जिंदगी का अंत

'रामायण' में मेघनाद बन इस एक्टर ने बनाई थी घर-घर में पहचान, कहलाने लगे थे दूसरे राजेश खन्ना, फिर ऐसे हुआ जिंदगी का अंत

रामानंद सागर के सीरियल रामायण को देशभर में खूब पसंद किया गया था. आज भी इस सीरियल का एक-एक कलाकार लोगों के जेहन में बसता है. ऐसे में चलिए जानते हैं मेघनाद का किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Mar 2026 04:34 PM (IST)
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रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता के अलावा और भी कई ऐसे किरदार थे, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था.उन्हीं में से एक थे मेघनाद,जिनको इंद्रजीत भी कहा जाता था. बता दें रावण के बेटे थे मेघनाद. रामायण में मेघनाद अपने पिता रावण के लिए राम और लक्ष्मण से युद्ध करते नजर आए थे.

मेघनाद सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, बल्कि, बहुत ज्यादा चालाक थे, जो युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करते थे. रामायण सीरियल में मेघनाद के कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था. खासकर उन सीन्स को दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला था, जिसमें मेघनाद ने राम के साथ जादुई हथियारों से युद्ध किया था.

अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हुए विजय अरोड़ा

रामायण में जिस एक्टर ने मेघनाद का रोल प्ले किया था, वो कोई और नहीं बल्कि विजय अरोड़ा थे. विजय अरोड़ा ने अपने किरदार को बहुत ही गंभीरता से निभाया था.लेकिन रामायण में मेघनाद की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले विजय अरोड़ा अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गए.


रामायण' में मेघनाद बन इस एक्टर ने बनाई थी घर-घर में पहचान, कहलाने लगे थे दूसरे राजेश खन्ना, फिर ऐसे हुआ जिंदगी का अंत

उन्होंने छोटे पर्दे के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम किया था. इस लिस्ट में यादों की बारात, सरगम, रोटी और जान तेरे नाम जैसी फिल्में शामिल हैं.इसके अलावा वो कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी हिस्सा बने.

विजय अरोड़ा इतने हैंडसम थे कि उनकी तुलना 70 के दशक के टॉप एक्टर राजेश खन्ना से होने लगी थी.क्योंकि, दोनों की कद-काठी एक जैसी लगा करती थी. लोग तो विजय को राजेश खन्ना कहते ही थे. लेकिन, एक बार राजेश खन्ना ने खुद ही कहा था कि अगर कोई उनकी जगह लेकर सकता है तो वो विजय अरोड़ा हैं.

दोनों ने एक साथ निशान, रोटी और सौतन जैसी फिल्मों में काम किया था.रिपोर्ट के अनुसार 2 फरवरी 2007 को पेट के कैंसर की वजह से विजय अरोड़ा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. बेशक आज वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग को फैंस आज भी याद करते हैं.

ये भी पढ़ें:-'अंदाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता के संग हुआ था बड़ा हादसा, डूबने वाली थी एक्ट्रेस तभी...

 

 

 

Published at : 31 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Rajesh Khanna Vijay Arora :Ramayana
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