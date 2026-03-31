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'अंदाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता के संग हुआ था बड़ा हादसा, डूबने वाली थी एक्ट्रेस तभी...
लारा दत्ता ने हाल ही में उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया है, जिसका शिकार वो अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के दौरान हो गई थीं.लेकिन, सही वक्त पर पहुंचकर अक्षय कुमार ने उनकी जान बचाई थी.
लारा दत्ता ने अपने अभी तक के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन, करियर के शुरुआती दौर में ही उनके संग एक बड़ा हादसा होने से बचा था.
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Published at : 31 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Lara Dutta
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