हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अंदाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता के संग हुआ था बड़ा हादसा, डूबने वाली थी एक्ट्रेस तभी...

'अंदाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता के संग हुआ था बड़ा हादसा, डूबने वाली थी एक्ट्रेस तभी...

लारा दत्ता ने हाल ही में उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया है, जिसका शिकार वो अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के दौरान हो गई थीं.लेकिन, सही वक्त पर पहुंचकर अक्षय कुमार ने उनकी जान बचाई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Mar 2026 03:36 PM (IST)
लारा दत्ता ने हाल ही में उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया है, जिसका शिकार वो अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के दौरान हो गई थीं.लेकिन, सही वक्त पर पहुंचकर अक्षय कुमार ने उनकी जान बचाई थी.

लारा दत्ता ने अपने अभी तक के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन, करियर के शुरुआती दौर में ही उनके संग एक बड़ा हादसा होने से बचा था.

1/7
दरअसल, अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के एक सीन की शूटिंग लारा समुद्र के बीचों-बीच कर रही थीं. उसी दौरान समुद्र की तेज लहरें आईं और एक्ट्रेस खुद को संभाल नहीं पाईं. लारा को पता भी नहीं था कि पानी की लहरें उन्हें इस तरह से चपेट में ले लेंगी.
दरअसल, अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के एक सीन की शूटिंग लारा समुद्र के बीचों-बीच कर रही थीं. उसी दौरान समुद्र की तेज लहरें आईं और एक्ट्रेस खुद को संभाल नहीं पाईं. लारा को पता भी नहीं था कि पानी की लहरें उन्हें इस तरह से चपेट में ले लेंगी.
2/7
एक्ट्रेस के लिए वो पल किसी बहुत ही खौफनाक मंजर जैसा था. हालांकि, लारा उस हादसे में बच गईं. क्योंकि, मौके पर अक्षय कुमार वहां मौजूद थे. उन्होंने ही एक्ट्रेस को डूबने से बचाया.
एक्ट्रेस के लिए वो पल किसी बहुत ही खौफनाक मंजर जैसा था. हालांकि, लारा उस हादसे में बच गईं. क्योंकि, मौके पर अक्षय कुमार वहां मौजूद थे. उन्होंने ही एक्ट्रेस को डूबने से बचाया.
Published at : 31 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Lara Dutta

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Thaai Kizhavi OTT Release: 9 करोड़ बजट और 569% मुनाफा, अब ओटीटी पर धूम मचाएगी 'थाई किझावी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थाई किझावी' की ओटीटी रिली़ज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live Updates: 'धुरंधर 2' की 13वें दिन 900 करोड़ क्लब में एंट्री तय! दोपहर 3 बजे तक 11 करोड़ के हुई पार
'धुरंधर 2' की 13वें दिन भी धांसू कमाई जारी, दोपहर 3 बजे तक 11 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
रणबीर कपूर की 'रामायण' से डरे 'तू मेरी जिंदगी है' के मेकर्स? दिवाली से पहले रिलीज होगी कार्तिक-श्रीलीला की फिल्म
'रामायण' से डरे 'तू मेरी जिंदगी है' के मेकर्स? दिवाली से पहले रिलीज होगी कार्तिक-श्रीलीला की फिल्म
मनोरंजन
मीनाक्षी शेषाद्रि ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना किया रिक्रिएट, 62 की उम्र में दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स, Video वायरल
मीनाक्षी शेषाद्रि ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना किया रिक्रिएट, वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget