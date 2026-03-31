'अंदाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता के संग हुआ था बड़ा हादसा, डूबने वाली थी एक्ट्रेस तभी...

दरअसल, अपनी डेब्यू फिल्म अंदाज के एक सीन की शूटिंग लारा समुद्र के बीचों-बीच कर रही थीं. उसी दौरान समुद्र की तेज लहरें आईं और एक्ट्रेस खुद को संभाल नहीं पाईं. लारा को पता भी नहीं था कि पानी की लहरें उन्हें इस तरह से चपेट में ले लेंगी.