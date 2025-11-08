कैप पहनकर टीवी की 'जोधा' ने किया 'जूबी डूबी' पर डांस, वीडियो हुआ वायरल
Paridhi Sharma Dance Video: टीवी की जोधा यानी परिधि शर्मा इन दोनों खूब चर्चा में हैं, हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो जूबी डूबी गाने पर डांस करती नजर आ रही है.
टीवी शो ‘जोधा अकबर’ में जोधा का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस परिधि शर्मा इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'हक' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल माडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में परिधि कैप पहनकर सुपरहिट गाने ‘जूबी डूबी’ पर थिरकती नजर आ रही हैं. उनका यह क्यूट और एनर्जेटिक डांस फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
परिधि शर्मा का पोस्ट
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सुपरहिट गाने ‘जूबी डूबी’ पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस का अंदाज काफी रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली मैक्सी ड्रेस पहनी है, जिसके साथ कैप लगाकर कैजुअल और स्टाइलिश लुक क्रिएट किया है. म्यूजिक पर थिरकते हुए उनकी स्माइल और एक्सप्रेशन फैंस का दिल जीत रहे हैं.
View this post on Instagram
फैंस का प्यार
एक्ट्रेस का ये वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करने उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर में कमेंट्स करके लिखा 'आपका ये हुनर भी कमाल का हुआ जोधा बेगम' तो वहीं दूसरे ने लिखा 'ब्यूटीफुल डांस'.
‘हक’ से किया बॉलीवुड में डेब्यू
बता दे, टीवी इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से पहचान बनाने वाली परिधि शर्मा ने हाल ही में फिल्म ‘हक़’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. इस फिल्म में परिधि ने इमरान हाशमी की बहन की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड रोल में नजर आए.
परिधि का करियर
परिधि शर्मा का करियर एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस के रूप में शो 'तेरे मेरे सपने' (2010) से शुरू हुआ और फिर 'जोधा अकबर' में जोधा बाई की भूमिका से उन्हें घर-घर पहचान मिली. उन्होंने रुक जाना नहीं, ये कहां आ गए हम, पटियाला बेब्स, और जग जननी मां वैष्णो देवी जैसे शोज में भी काम किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL