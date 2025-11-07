इस शुक्रवार रिलीज हुई फिल्मों से पहले भी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिछले कई दिनों से बवाल मचा रही हैं. इनमें से एक है 'थामा' और दूसरी हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत'.

हालिया रिलीज 'हक' और 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' के बीच भी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितने दर्शक बटोर पा रही हैं और इनमें से कौन सी फिल्म कमाई में आज टॉप पर है? इन सवालों जवाब जानते हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' ने सैक्निल्क के मुताबिक 17 दिनों में 71.45 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आज यानी 19वें दिन फिल्म का कलेक्शन 7:45 बजे तक 46 लाख हो चुका है. इस तरह से फिल्म ने अभी तक टोटल 71.91 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 16 दिनों में ही फिल्म 99.65 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की दुनियाभर की कमाई में अगर आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो ये 100 करोड़ के ऊपर पहुंचता है. यानी हर्षवर्धन राणे को उनके करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म मिल चुकी है.



'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने 17 दिनों में 127.1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं आज यानी 18वें दिन फिल्म का अब तक का कलेक्शन 42 लाख हो चुका है. यानी फिल्म 127.52 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 176 करोड़ रुपये की कमाई 17 दिनों में की है. आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म का बजट 145 करोड़ है. ठीकठाक बज और अच्छी ओपनिंग के बावजूद ये फिल्म अभी भी हिट टैग के लिए तरस रही है.





'एक दीवाने की दीवानियत' vs 'थामा'

'थामा' ने अच्छी ओपनिंग ली और अभी तक 'एक दीवाने की दीवानियत' से ज्यादा कमाई भी कर ली है. लेकिन हर दिन के कलेक्शन में ये फिल्म हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म से पिछड़ती जा रही है. आज के कलेक्शन पर भी नजर डालें तो यही तस्वीर दिख रही है. यानी अब 'दीवानियत' ने 'थामा' को मात देनी शुरू कर दी है.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.)