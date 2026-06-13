टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार की राहें जुदा हो गई हैं. शादी के 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया है. बीते दिनों दोनों ने एक पोस्ट के जरिए अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. पति से होने के बाद से ही मौनी रॉय लगातार चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी सेक्सुअलिटी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. सूरज से अलग होने के बाद मौनी रॉय का नाम उनकी बेस्ट फ्रेंड दिशा पटानी के साथ भी जुड़ा. अब मौनी ने पहली बार सेक्सुअलिटी पर उड़ रही खबरों पर रिएक्ट किया है.

'ये बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं'

मौनी रॉय ने हाल ही में मोनिका शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. जब 'नागिन' एक्ट्रेस से पूछा गया कि उन्होंने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या सुनी है, तो एक्ट्रेस ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि मैं गे हूं.' मौनी ने कहा, 'मै गे हूं. ये सबसे अजीब अफवाह मैंने खुद के बारे में सुनी. ये बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और मैं गे नहीं हूं.'

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मौनी रॉय बोलीं- मेरी गर्लफ्रेंड्स सबसे बेस्ट हैं

मौनी रॉय ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि सूरज नांबियार से सेपरेशन के दौरान उनके दोस्तों ने किस तरह उनका साथ दिया और उन्हें संभाला. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं खुद को बहु लकी मानती हूं कि मेरे पास हमेशा मेरे दोस्तों और परिवार का साथ रहा है, जो मेरे लिए रॉक की तरह खड़े होते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास हमेशा बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड्स रही हैं. वो मेरे अच्छे समय में और बुरे समय में मेरे साथ थीं. आपकी जिंदगी में ऐसी महिलाओं का होना बहुत जरूरी है, जो हमेशा आपका हौसला बढ़ाए. मेरी गर्लफ्रेंड्स सबसे बेस्ट हैं.'

मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने साल 2022 में रचाई थी शादी

बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार की पहली मुलाकात साल 2019 में दुबई में न्यू ईयर पार्टी के दौरान कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद मौनी और सूरज ने 2022 में धूम-धड़ाके से शादी रचाई थी. दोनों ने गोवा में बंगाली और मलयाली रीति-रिवाजों से शादी की थी. अब शादी के चार साल बाद मौनी और सूरज अलग हो गए हैं.

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