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दुबई में पहली मुलाकात, गोवा में रचाई शादी, ऐसे शुरू हुई थी मौनी रॉय और सूरज नांबियार की लव स्टोरी
Mouni Roy-Suraj Nambiar Love Story: मौनी रॉय और सूरज नांबियार की राहें जुदा हो गई हैं. दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म कर दिया है. आइए इस बीच मौनी रॉय और सूरज नांबियार की लव स्टोरी जानते हैं.
छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. शादी के चार साल बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं. हाल ही में मौनी और सूरज ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया. आइए इस बीच मौनी रॉय और सूरज नांबियार की लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 15 May 2026 04:03 PM (IST)
Tags :Suraj Nambiar Mouni Roy
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