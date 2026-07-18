दीपिका कक्कड़ की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं भर्ती, एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
Dipika Kakar Mother Health Update: दीपिका कक्कड़ अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचीं, जहां पेट में तेज दर्द की वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा. इसी बीच अब दीपिका ने अपनी मां का हेल्थ अपडेट शेयर किया है.
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों चर्चा में हैं. अपनी तबियत खराब होने के बावजूद वो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं. हालांकि अब उनकी मां हॉस्पिटल में भर्ती है, जिस वजह से दीपिका बहुत परेशान हैं. इसी बीच उन्होंने फैंस से अपनी मां का हेल्थ अपडेट शेयर किया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.
दीपिका की मां को क्या हुआ?
हाल ही में दीपिका ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उनकी मां को पेट में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. डॉक्टरों ने शुरू में उन्हें कुछ सलाह दी थी और मां का इलाज किया था. साथ ही दर्द से राहत दिलाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं भी दी, इसके बावजूद उनका दर्द कम नहीं हुआ. बाद में जब दर्द और बढ़ा और उल्टियां होने लगी. तब उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. इस खबर के बाद कई फैंस उनके लिए दुआ करते नजर आए और परेशान दिखे.
पहले से राहत है...
वहीं हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनका सीटी स्कैन और कई जांच की गई. हालांकि रिपोर्ट्स में कोई बीमारी या परेशानी नहीं पता चली, फिर भी डॉक्टर दर्द की वजह का पता लगा रहे हैं. वहीं उनका मानना है कि किसी दवाई की साइड इफेक्ट या पानी की कमी से ऐसा हो सकता है. लेकिन अब उनकी तबियत में सुधार हो रहा है और दर्द में भी काफी आराम मिला है.
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दीपिका की बीमारी
वहीं बात करें दीपिका की, तो साल 2025 में उन्हें अपने सेकंड स्टेज लीवर कैंसर का पता चला था. जब उनका पेट दर्द बढ़ गया, तब जांच में उन्हें इस बीमारी का पता चला. उनके लीवर में टेनिस बॉल के साइज का 2 ट्यूमर था, जिसे सर्जरी कर निकला गया था, साथ ही लीवर का 22% हिस्सा भी काटा गया था. इसके आलावा 2026 में उनके पेट में 13mm का गांठ मिला, जिसका प्रोसीजर हुआ. अब वो हमेशा अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती-जाती रहती है और उनके पति शोएब इब्राहिम उनका पूरा ख्याल रखते हैं.
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