'वो अच्छे इंसान हैं', कॉमेडियन प्रणित मोरे के सपोर्ट में आईं कुनिका सदानंद

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'वो अच्छे इंसान हैं', प्रणित मोरे के सपोर्ट में आईं कुनिका सदानंद, कहा- उम्मीद है लोग उन्हें माफ करेंगे

'वो अच्छे इंसान हैं', प्रणित मोरे के सपोर्ट में आईं कुनिका सदानंद, कहा- उम्मीद है लोग उन्हें माफ करेंगे

प्रणित मोरे को '370 रुपये की बिरयानी' टिप्पणी को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी. इसी बीच एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने उनका सपोर्ट किया और कहा कि वो अच्छे इंसान हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 13 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी विवादों के बीच घिरे हुए हैं. विवाद के बीच उन्होंने दूसरी बार माफी मांगी है. पिछले कुछ दिनों से उनके शो में 370 बिरयानी वाले बयान को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है.

दरअसल, इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक हिमांशु जांगड़ा नाम के लड़के ने शो के दौरान एक डेट का जिक्र करते हुए कहा कि उसने एक लड़की के साथ डेट पर जाकर 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदी थी और इसके बदले में वो पैसे वसूलने की उम्मीद कर रहा था. इस बयान के सामने आने के बाद काफी आलोचना हुई थी, जिसके चलते हिमांशु ने पहले ही माफी भी मांग ली थी.

प्रणित मोरे के सपोर्ट में उतरीं कुनिका सदानंद
वहीं अब कुनिका सदानंद, जो बिग बॉ़स 19 में प्रणित मोरे के साथ नजर आई थीं, ने अब प्रणित को सपोर्ट किया है. उन्होंने प्रणित के माफी वाले वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि हर कोई गलती करता है, लेकिन हर किसी में उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती. कुनिका ने लिखा कि प्रणित अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक एंटरटेनर के तौर पर कभी-कभी रोस्टिंग या क्राउड वर्क के दौरान चीजें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं.

ये भी पढ़ेंः कितने अमीर हैं प्रणित मोरे? एक शो से कितनी करते हैं कमाई? 370 रुपये की बिरयानी विवाद में बुरी तरह हैं फंसे

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है लोग प्रणित को माफ करेंगे और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा. कुनिका ने ये भी कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि एक पुरानी मानसिकता का असर है, जिसे पीढ़ियों से देखा जा रहा है. आखिरी में उन्होंने प्रणित को मजबूत रहने और जल्द ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वापसी करने की शुभकामनाएं दीं.

वो अच्छे इंसान हैं', प्रणित मोरे के सपोर्ट में आईं कुनिका सदानंद, कहा- उम्मीद है लोग उन्हें माफ करेंगे

प्रणित मोरे ने मांगी माफी
बता दें, विवाद के बीच प्रणित मोरे ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने की वजह से वो पहले बयान नहीं दे पाए. उन्होंने माना किया कि ये उनकी बड़ी गलती थी और उन्होंने न तो हिमांशु जांगड़ा को रोका और न ही उस बयान के खिलाफ आवाज उठाई. प्रणित ने कहा कि उन्होंने उसे मंच दिया, जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया.

 
 
 
 
 
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क्या है पूरा मामला?
शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा ने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जहां उसने चिकन बिरयानी के लिए 370 रुपये खर्च किए थे और वो उसे वसूलना चाह रहा था. उसने कहा कि खाना खाने के बाद जब लड़की ने घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसने पैसे लगाए हैं इसलिए वो 'वसूल' करेगा.

हिमांशु ने आगे ये भी बताया कि उसने लड़की को अपने साथ वापस जाने या एक पार्क में ले जाने की बात की, जबकि लड़की बार-बार ना जताती रही. इन सबके बाद शो के होस्ट प्रणित मोरे उस शख्स को रोकने के बजाये हंसते हुए उसे सपोर्ट कर रहे थे. शो से कई क्लिप्स वायरल हुईं जिसके बाद लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की. इसके बाद प्रणित मोरे को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ेंः अनीत पड्डा और अहान पांडे ने कराया मैचिंग टैटू, फैंस हुए क्रेजी, शुरू हुई डेटिंग की चर्चा

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Published at : 13 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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Pranit More Kunika
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