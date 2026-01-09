माही विज और जय भानुशाली को लेकर पिछले काफी वक्त से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं. अब हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दोनों ने इस बात को कंफर्म किया.माही और जय के डिवोर्स की खबरें जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के दावे करने शुरू कर दिए.

इसी बीच जय के कुछ पुराने वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं. उन वीडियोज को देखने के बाद लोगों ने ऐसा दावा करना शुरू कर दिया है कि जय भानुशाली अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं और इसी वजह से उनका रिश्ता टूटा है. लोग जय भानुशाली को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

अब इन मुद्दों पर माही ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि डिवोर्स लेने का फैसला दोनों ने साथ मिलकर लिया था.ऐसी खबरें फैलाने वालों को माही ने कहा कि अब आप गंदगी फैला रहे हैं.व्लॉग की शुरुआत में माही विज ने कहा कि हां, उनका और जय का तलाक हो गया है.

बच्चों को गोद क्यों लिया?

लेकिन, हम अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों ही काफी शांतिप्रिय लोग हैं.ड्रामा हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झगड़ा पसंद नहीं है. साथ में हम दोनों ने तय किया कि सही रहेगा हम अपने-अपने रास्ते जाएं. माही ने ये कहा कि वो कमेंट सेक्शन में पढ़ रही हैं कि अगर तलाक ही लेना था तो बच्चों को क्यों गोद लिया था?

इस तरह के कॉमेंट्स का जवाब देते हुए माही ने कहा,'यार हमारा बैंक अकाउंट नहीं खाली हुआ है. हम बच्चों को देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जय हाथ झाड़ कर भाग गया है या मेरे पास कुछ नहीं है. तीनों बच्चे जो हैं, वो वैसे ही जिएंगे जैसे वो जीते थे.'

माही ने कहा-बच्चों को होगा गर्व

माही ने आगे कहा कि उनके बच्चों के लिए ये अच्छा उदाहरण है कि अगर चीजें ठीक नहीं चलती हैं तो जरूरी नहीं है कि आप तोड़ने के वक्त उस चीज को गंदगी तक लेकर जाओ या कोर्ट-कचहरी तक घसीटो. या गंदगी करो या बच्चों को उसमें घसीटो. माही ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे जय और उन पर गर्व महसूस करेंगे कि मम्मी-पापा को लगा कि वो इस चीज को नहीं चलाना चाहते तो उन्होंने अच्छे से इस चीज को खत्म कर दिया.

माही ने कहा कि जय और वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे. उन्होंने कहा कि वो दोनों बच्चों की बराबरी से जिम्मेदारी लेंगे. हम बच्चों को प्यार करते हैं. माही ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं या सड़क पर आ गए हैं.बच्चों को वही मिलेगा जो बच्चों को मिलता है.

ये भी पढ़ें:-'जब भी मूड खराब होता है...'दिलजीत दोसांझ और निमरत हैं राखी सावंत के फैन, एक्ट्रेस को बताया लीजेंड