पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.इस मौके पर उन्होंने लाइव के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की. हालांकि, उनके एक बयान ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

सोशल मीडिया लाइव के दौरान बात करते हुए दलजीत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत को फेवरेट आर्टिस्ट बताया. इस दौरान उनके संग एक्ट्रेस और सिंगर निमरत खैहरा भी मौजूद थीं. दलजीत ने कहा कि राखी सावंत बिदांस हैं और एक लीजेंड की तरह ही अपनी सबसे अलग पहचान रखती हैं.

दिलजीत ने राखी सावंत का लिया नाम

आपको बता दें कि निमरत खैहरा ने मंगलवार को दिलजीत को बर्थडे विश करने के लिए लाइव सेशन जॉइन किया.ये बातचीत करीब तीन मिनट तक चली, इस दौरान दोनों कलाकारों ने काम, पसंद-नापसंद और पर्सनल इंट्रेस्ट के बारे में खुलकर बात की.लाइव के दौरान जब फेवरेट कलाकारों की बात चली तो दिलजीत दोसांझ ने मजाकिया अंदजा में राखी सावंत का नाम लिया.

उन्होंने कहा कि वो और निमरित अक्सर राखी सावंत की रील्स और पोस्ट एक-दूसरे को शेयर करते रहते हैं. दिलजीत ने कहा,'राखी सावंत की बेबाकी और आत्मविश्वास उन्हें सबसे खास बनाता है.उन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्री में अपनी शर्तों पर टिके रहना आसान नहीं होता और राखी इसमें अलग मिसाल हैं.'

निमरत खैहरा ने इस पर सहमति जताई.एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी उनका मूड खराब होता है तो वो राखी सावंत के रील्स देखती हैं, जिससे उनका मूड एकदम ठीक हो जाता है. निमरत के इस बयान के बाद लाइव सेशल में लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर दलजीत और निमरत के इस बातचीत की छोटे-छोटे क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. निमरत ने इस दौरान ये भी बताया कि वो इन दिनों रब दा रेडियो की शूटिंग कर रही हैं. सेट पर होने की वजह से उन्होंने दिलजीत को जन्मदिन के मौके पर लाइव में जोड़ना जरूरी समझा.

