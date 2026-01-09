हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जब भी मूड खराब होता है...'दिलजीत दोसांझ और निमरत हैं राखी सावंत के फैन, एक्ट्रेस को बताया लीजेंड

'जब भी मूड खराब होता है...'दिलजीत दोसांझ और निमरत हैं राखी सावंत के फैन, एक्ट्रेस को बताया लीजेंड

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और निमरत खैहरा ने हाल ही में एक लाइव सेशन का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.इस मौके पर उन्होंने लाइव के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की. हालांकि, उनके एक बयान ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

सोशल मीडिया लाइव के दौरान बात करते हुए दलजीत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत को फेवरेट आर्टिस्ट बताया. इस दौरान उनके संग एक्ट्रेस और सिंगर निमरत खैहरा भी मौजूद थीं. दलजीत ने कहा कि राखी सावंत बिदांस हैं और एक लीजेंड की तरह ही अपनी सबसे अलग पहचान रखती हैं.

दिलजीत ने राखी सावंत का लिया नाम

आपको बता दें कि निमरत खैहरा ने मंगलवार को दिलजीत को बर्थडे विश करने के लिए लाइव सेशन जॉइन किया.ये बातचीत करीब तीन मिनट तक चली, इस दौरान दोनों कलाकारों ने काम, पसंद-नापसंद और पर्सनल इंट्रेस्ट के बारे में खुलकर बात की.लाइव के दौरान जब फेवरेट कलाकारों की बात चली तो दिलजीत दोसांझ ने मजाकिया अंदजा में राखी सावंत का नाम लिया.

उन्होंने कहा कि वो और निमरित अक्सर राखी सावंत की रील्स और पोस्ट एक-दूसरे को शेयर करते रहते हैं. दिलजीत ने कहा,'राखी सावंत की बेबाकी और आत्मविश्वास उन्हें सबसे खास बनाता है.उन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्री में अपनी शर्तों पर टिके रहना आसान नहीं होता और राखी इसमें अलग मिसाल हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Desi Channel (@desichannel)

निमरत खैहरा ने इस पर सहमति जताई.एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी उनका मूड खराब होता है तो वो राखी सावंत के रील्स देखती हैं, जिससे उनका मूड एकदम ठीक हो जाता है. निमरत के इस बयान के बाद लाइव सेशल में लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर दलजीत और निमरत के इस बातचीत की छोटे-छोटे क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. निमरत ने इस दौरान ये भी बताया कि वो इन दिनों रब दा रेडियो की शूटिंग कर रही हैं. सेट पर होने की वजह से उन्होंने दिलजीत को जन्मदिन के मौके पर लाइव में जोड़ना जरूरी समझा.

ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता, शक्ति आनंद का खुलासा

Published at : 09 Jan 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Nimrat Khaira DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Raids TMC Protest Live: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raids TMC Protest Live: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता, शक्ति आनंद का खुलासा
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
जनरल नॉलेज
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
हेल्थ
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget