स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों बवाल मचा हुआ है. तुलसी को समझ आने लगा है कि मिहिर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है. यही वजह है कि तुलसी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए तैयार हो चुकी हैं.शो में अब तक आपने देखा कि प्राइवेट डिटेक्टिव नॉयना को मिहिर की तस्वीर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा.

अपनी और मिहिर की तस्वीर देख नॉयना घबरा जाएगी. दूसरी तरफ तुलसी मिहिर के ऑफिस पहुंचेगी और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करेगी. इस दौरान किरण से तुलसी कहती है कि मिहिर उससे कुछ छिपा रहा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.

शांति निकेतन में होगी पुलिस की एंट्री

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि रातों रात तुलसी मिहिर के बिजनेस की मालकिन बन बैठेगी. नॉयना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी.इसी बीच शांति निकेतन में पुलिस की धमाकेदार एंट्री होगी.पुलिस कहती है कि मशीन्स के नाम पर मिहिर ने 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है.

मिहिर को पुलिस पूरे परिवार के सामने गिरफ्तार करने वाली है.पुलिस को मिहिर बताने की कोशिश करेगा कि उसने कोई गलती नहीं की है. ऐसे में हेमंत अपने भाई को कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा.मिहिर के गिरफ्तार होते ही तुलसी एक्शन मोड में आ जाएगी.

तुलसी मारेगी मिहिर को चांटा

पुलिस को तुलसी बताती है कि वो बिजनेस की मालकिन है.ऐसे में मिहिर को नहीं बल्कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए.तुलसी के जेल जाते ही मिहिर उससे मिलने पहुंचेगा.इस दौरान तुलसी उसके मुंह पर चांटा मारेगी और कहेगी कम से कम अपनी पत्नी को तो सच बता देना चाहिए था.

इधर, ब्लैकमेलर की वजह से नॉयना की हालत खराब हो जाएगी. मिहिर को पाने के लिए तुलसी बड़ा गेम खेलेगी. पोल खुलने से पहले नॉयना मिहिर संग शादी करने का फैसला करेगी.दूसरी तरफ तुलसी को जेल से बाहर निकालने के लिए मिहिर धरती आसमान एक कर देगा. मिहिर पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसके एकाउंट्स से किसने छेड़छाड़ किया है.

