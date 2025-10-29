एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जब से शुरू हुआ है तभी से सुर्खियों में हैं. शो में स्मृति ईरानी तुलसी के रोल में हैं. वहीं अमर उपाध्याय मिहिर के रोल में हैं. शो में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट आया है, जिसने तुलसी की जिंदगी में तूफान ला दिया है. दरअसल, शो में नोएना (बरखा बिष्ट) मिहिर की दोस्त का रोल प्ले कर रही हैं. नोएना मिहिर से प्यार करती है और वो मिहिर को किसी भी तरह से हासिल करना चाहती है.

हाल ही में दिखाया गया कि नोएना मिहिर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी. इस दौरान उसने मिहिर को फंसाने के लिए साजिश रची. नोएना ने मिहिर की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई और मिहिर को पिला दी. इसके बाद वो मिहिर को अपने कमरे में ले गई. मिहिर को आई लव यू बोला. हालांकि, जब मिहिर नशे में था तो उसे हर तरफ सिर्फ तुलसी ही दिख रही थी. इसी कारण से वो नोएना को तुलसी समझकर आई लव यू बोल देता है.

मिहिर और तुलसी के रिश्ते में आएगी दरार?

इसके बाद मिहिर नोएना को माथे पर किस भी करता है. हालांकि, बात इससे ज्यादा बिगड़ती मिहिर का भाई वहां पहुंच जाता है और मिहिर के साथ कमरे में ठहरता है. वो नोएना को दूसरे कमरे में भेज देता है.

अब जब मिहिर को होश आता है तो वो काफी परेशान रहता है. वो सबकुछ तुलसी को बताना चाहता है. हालांकि, अब शो में दिखाया जाएगा कि मिहिर के तुलसी को सच्चाई बताने से पहले नोएना ही सब बता देगी. आने वाले दिनों में देखना होगा कि तुलसी और मिहिर का रिश्ता इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलेगा.

शो में एक्ट्रेस बरखा बिष्ट नोएना के रोल में हैं. बरखा को इस रोल में काफी पसंद किया जा रहा है. बरखा टीवी की पॉपुलर स्टार हैं. उन्होंने खानदान, डोली सजा के, कितनी मस्त है जिंदगी, सफेद, परमवतार श्री कृष्णा, कामिनी जैसे शोज किए हैं.

