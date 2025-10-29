ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी थामा-एक दीवाने की दीवानियत? आयुष्मान-हर्षवर्धन की फिल्म को लेकर आया अपडेट
थामा और एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज हुईं. आइए जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर फिल्म कहां रिलीज होगी.
थिएटर में इन दिनों दो फिल्में धमाल मचा रही हैं. एक आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' और दूसरी हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत'. दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुईं. एक फिल्म हॉरर कॉमेडी जॉनर की है और दूसरी फिल्म रोमांस का तड़का लगाती है. आइए जानते हैं थिएटर रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.
ओटीटी पर कहां देख पाएंगे थामा?
डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, थामा ओटीटी पर अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी. थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते के बाद ही फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. फिल्म के दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में रिलीज होने की खबरें हैं. पहले हफ्ते में फैंस फिल्म को रेंट पर देख पाएंगे. इसके बाद 16 दिसंबर को फैंस सिर्फ सब्सक्रिप्शन के साथ देख पाएंगे.
बता दें कि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. थामा को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने बनाया है. इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में तीन आइटम सॉन्ग है. रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा ने डांस का तड़का लगाया है.
एक दीवाने की दीवानियत की ओटीटी रिलीज
वहीं एक दीवाने की दीवानियत के बारे में बात करें तो फिल्म के नटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की खबरें हैं. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म दिसंबर में या तो 2 तारीख को या फिर 16 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे लीड रोल में हैं. सोनम बाजवा फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. इसकी राइटिंग मुश्ताक शेख और मिलाप जवेरी ने की है. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं. इसके गाने छाए हुए हैं.
