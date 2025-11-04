Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर के रिश्ते को बचाएगा ये शख्स, इस पुराने कैरेक्टर की वापसी से बदलेगी शो की कहानी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो में दिखाए गए ट्विस्ट एंड टर्न को देख ऐसा लग रहा है कि तुलसी चारों तरफ से फंसती नजर आ रही हैं.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक आपने देखा कि अंगद और वृंदा एक तांत्रिक के पास जाते हैं.वहां, जाकर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिताली को हुआ क्या है.अंगद को तांत्रिक बताता है कि मालती के ऊपर प्रेत आत्मा का साया है.
आप उसे अमावस्या की रात को लेकर आइए, मैं सबकुछ ठीक कर दूंगा.दूसरी तरफ विरानी हाउस में अंगद की मेहंदी की तैयारी चल रही होती है. तुलसी घर को डेकोरेट करने में कई कस नहीं छोड़ती है, इस बीच किरण की एंट्री होती है.किरण को देख तुलसी खुश हो जाती है.
किरण को देख खुश होते हैं परिवार के लोग
किरण को तुलसी घर के अंदर लेकर आती है और मिहिर से कहती है कि देखो कौन आया है.किरण को देख मिहिर शॉक हो जाता है. अंगद, ऋतिक और परिधि भी किरण के गले लग जाते हैं. इधर, किरण के पास उसके दोस्त का फोन आता है वो बताता है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे भाई अमेरिका आए थे, उस दौरान लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था.
लेकिन, उसके साथ जो लेडीज थी वो उनका बहुत ध्यान रख रही थी.किरण को लगता है कि मिहिर के संग तुलसी थी. वो अपने दोस्त से कहता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं.तभी शोभा मेहंदी लगवा रही होती है और वो तुलसी से कहती है कि मां आप भी मेहंदी लगवा लो फिर वक्त नहीं मिलेगा.
View this post on Instagram
नॉयना करती है मिहिर के करीब आने की कोशिश
लेकिन, तुलसी मुन्नी के पास जाकर उसे मेहंदी लगवाने के लिए कहती है.उधर, मिहिर फोन पर किसी से बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहा होता है. नॉयना उस वक्त पीछे से आती है और किरण को चुप रहने का इशारा करती है.मिहिर को नॉयना डराने की कोशिश करती है.
मिहिर कहता है क्या है ये सब तो नॉयना कहती है कि मैंने देखा तुम बहुत टेंशन में थे. ऐसे में सोचा कि थोड़ा माहौल चेंज कर दूं.इधर, अंगद से मिताली पूछती है कि कितनी मेहंदी लगवाऊं. अंगद कहता है कि तुम्हारी मर्जी है तुम्हारा हाथ है, जितनी मर्जी उतनी लगवाओ.
तभी नॉयना वहां आती है और अंगद को साइड में ले जाती है.अंगद से नॉयना पूछती है कि तुम बाबा के पास गए थे तो क्या हुआ. अंगद बोलता है मिताली ठीक है और सब मैं आपको बाद में बता दूंगा. नॉयना कहती है हां, आज तुम्हारा स्पेशल डे है उसे एंजॉय करो.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: भोलाभाला बनकर गौतम लेगा प्रार्थना की जान, शादी के घर में होगा बड़ा हादसा? अनुपमा की एंट्री पर लगेगा बैन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL