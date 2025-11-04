रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में पिछले काफी वक्त से दीवाली का जश्न ही चल रहा है. इसी बीच शो में ईशानी, परी और माही की वजह से खूब क्लेश देखने को मिल रहा है. शो में अबतक देखने को मिला कि गौतम संग शादी करने के लिए अनुपमा के सामने माही हाथ पैर तक जोड़ती है.

हालांकि, अनुपमा इस शादी से साफ तौर पर इनकार कर देती है. हालांकि, वसुंधरा को इस शादी में कई फायदे दिखाई देते हैं. बिना देर किए वो माही और गौतम की शादी के लिए राजी हो जाती है. हालांकि, वसुंधरा का ये फैसला उसी पर बहुत भारी पड़ने वाला है.

अनुपमा का होगा पारा हाई

इधर, ईशानी से बदला लेने के लिए वरुण उसे बदनाम करने की कोशिश करेगा. उसके प्राइवेट फोटोज के पोस्टर बनवाएगा. साथ ही पूरे मोहल्ले में उसे लगाने की कोशिश करेगा.अनुपमा को जैसे ही वरुण के इरादों के बारे में पता चलेगा, उसका पारा हाई हो जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

बिना देर किए अनुपमा वरुण को सबक सिखाने वाली है. इतना ही नहीं गुस्से में वो वरुण को आग तक में झोंकने की कोशिश करेगी.वरुण की अनुपमा जमकर धुलाई करेगी. इतना ही नहीं पुलिस की मदद से वरुण को जेल भेज देगी. इसी बीच माही और गौतम की शादी का आगाज होगा.

प्रार्थना को धक्का देगा गौतम

इस शादी में वसुंधरा परिवार के लोगों के अलावा बाकी लोगों की एंट्री को बैन कर देगी.गौतम और माही की शादी में ईशानी और परी भी नहीं जाएंगे.डांस करते वक्त गौतम एक बार फिर से अपनी असली औकात दिखाने वाला है. वो प्रार्थना को धक्का देगा, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ जाएगी.

प्रार्थना की हालत देख अंश को गुस्सा आ जाएगा.शादी की रस्मों के दौरान ही अंश जमकर गौतम की पिटाई करेगा. अंश को परिवार के लोग रोकने की कोशिश करेंगे. वहीं, गौतम एक बार फिर से भोला बनने की कोशिश करेगा.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'एक दीवाने की दीवानियत' मार ले गई बाजी, जानें- 'बाहुबली द एपिक' और 'थामा' सहित बाकी फिल्मों का हाल?