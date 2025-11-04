Anupama Spoiler: भोलाभाला बनकर गौतम लेगा प्रार्थना की जान, शादी के घर में होगा बड़ा हादसा? अनुपमा की एंट्री पर लगेगा बैन
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. अपकमिंग एपिसोड ने तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है. गौतम ने ठान लिया है कि वो अनुपमा को बर्बाद करके रहेगा.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में पिछले काफी वक्त से दीवाली का जश्न ही चल रहा है. इसी बीच शो में ईशानी, परी और माही की वजह से खूब क्लेश देखने को मिल रहा है. शो में अबतक देखने को मिला कि गौतम संग शादी करने के लिए अनुपमा के सामने माही हाथ पैर तक जोड़ती है.
हालांकि, अनुपमा इस शादी से साफ तौर पर इनकार कर देती है. हालांकि, वसुंधरा को इस शादी में कई फायदे दिखाई देते हैं. बिना देर किए वो माही और गौतम की शादी के लिए राजी हो जाती है. हालांकि, वसुंधरा का ये फैसला उसी पर बहुत भारी पड़ने वाला है.
अनुपमा का होगा पारा हाई
इधर, ईशानी से बदला लेने के लिए वरुण उसे बदनाम करने की कोशिश करेगा. उसके प्राइवेट फोटोज के पोस्टर बनवाएगा. साथ ही पूरे मोहल्ले में उसे लगाने की कोशिश करेगा.अनुपमा को जैसे ही वरुण के इरादों के बारे में पता चलेगा, उसका पारा हाई हो जाएगा.
View this post on Instagram
बिना देर किए अनुपमा वरुण को सबक सिखाने वाली है. इतना ही नहीं गुस्से में वो वरुण को आग तक में झोंकने की कोशिश करेगी.वरुण की अनुपमा जमकर धुलाई करेगी. इतना ही नहीं पुलिस की मदद से वरुण को जेल भेज देगी. इसी बीच माही और गौतम की शादी का आगाज होगा.
प्रार्थना को धक्का देगा गौतम
इस शादी में वसुंधरा परिवार के लोगों के अलावा बाकी लोगों की एंट्री को बैन कर देगी.गौतम और माही की शादी में ईशानी और परी भी नहीं जाएंगे.डांस करते वक्त गौतम एक बार फिर से अपनी असली औकात दिखाने वाला है. वो प्रार्थना को धक्का देगा, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ जाएगी.
प्रार्थना की हालत देख अंश को गुस्सा आ जाएगा.शादी की रस्मों के दौरान ही अंश जमकर गौतम की पिटाई करेगा. अंश को परिवार के लोग रोकने की कोशिश करेंगे. वहीं, गौतम एक बार फिर से भोला बनने की कोशिश करेगा.
ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'एक दीवाने की दीवानियत' मार ले गई बाजी, जानें- 'बाहुबली द एपिक' और 'थामा' सहित बाकी फिल्मों का हाल?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL