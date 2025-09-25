Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का बुरा हाल करेगी 'तुलसी', शुरू होने से पहले ही ऐसे खत्म होगी वृंदा और अंगद की लव स्टोरी
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी को फंसाने के लिए परिधि कोई मौका नहीं छोड़ रही है. इसी बीच अब अंगद और रणविजय के बीच लड़ाई होने वाली है.
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. क्योंकि अब तुलसी की बेटी ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दी है. परिधि की हरकतों की वजह से मिहिर ने भी घर छोड़ दिया है.
इस दौरान मिहिर की देखभाल नॉयना करती है. दूसरी तरफ मिहिर को मनाने तुलसी उसके ऑफिस जाती है. तुलसी जब मिहिर को ऩॉयमा के साथ देखती है तो हैरान रह जाती है. वहीं, गायत्री भी तुलसी को ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. तुलसी को परेशान देख अंगद का पारा हाई होने वाला है.
नॉयना उठाएगी फायदा
ऐसे में शो की कहानी में बड़ा बवाल होगा. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिहिर को घर वापस लाने की कोशिश करेगी तुलसी. लेकिन, गुस्से में मिहिर उसे नजरअंदाज करने वाला है. नॉयना इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी. वहीं, वृंदा के खिलाफ तुलसी को अंगद काफी भड़काएगा.
वो कहेगा कि मिहिर के घर छोड़ने के पीछे की वजह वृंदा ही है. ऐसे में वो वृंदा को सबक सिखाने का फैसला लेगा. बिना देर किए अंगद वृंदा के घर पहुंच जाएगा. वृंदा उसका गुस्सा देख काफी घबरा जाएगी. सबके सामने अंगद उसकी क्लास लगाएगा. इसी बीच वृंदा का होने वाला पति आकर बचाव करने लगेगा.
अंगद करेगा खूब ड्रामा
अंगद को पता चलेगा कि हाल ही में वृंदा की सगाई हुई है, ये बात जान वो चौंक जाएगा. हालांकि, वृंदा के मंगेतर और अंगद में बहस होने वाली है. इस बीच रणविजय की एंट्री होगी और अंगद उस पर हाथ उठाएगा. उसके बाद वो रणविजय का कॉलर पकड़ शांति निकेतन लेकर जाने वाला है.
वहां, रणविजय का सामना तुलसी से होगा. उसके बाद तुलसी पूरी कोशिश करेगी कि वो रणविजय के मुंह से सच उगलवाए. रणविजय बताएगा कि परिधि उसके प्यार में किस कदर पागल है. इस तरह से तुलसी को परिधि के खिलाफ सबूत मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा तूफान, कोठारी परिवार को मौत के घाट उतारेगा ये शख्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL