हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का बुरा हाल करेगी 'तुलसी', शुरू होने से पहले ही ऐसे खत्म होगी वृंदा और अंगद की लव स्टोरी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का बुरा हाल करेगी 'तुलसी', शुरू होने से पहले ही ऐसे खत्म होगी वृंदा और अंगद की लव स्टोरी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी को फंसाने के लिए परिधि कोई मौका नहीं छोड़ रही है. इसी बीच अब अंगद और रणविजय के बीच लड़ाई होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. क्योंकि अब तुलसी की बेटी ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दी है. परिधि की हरकतों की वजह से मिहिर ने भी घर छोड़ दिया है.

इस दौरान मिहिर की देखभाल नॉयना करती है. दूसरी तरफ मिहिर को मनाने तुलसी उसके ऑफिस जाती है. तुलसी जब मिहिर को ऩॉयमा के साथ देखती है तो हैरान रह जाती है. वहीं, गायत्री भी तुलसी को ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. तुलसी को परेशान देख अंगद का पारा हाई होने वाला है.

नॉयना उठाएगी फायदा

ऐसे में शो की कहानी में बड़ा बवाल होगा. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिहिर को घर वापस लाने की कोशिश करेगी तुलसी. लेकिन, गुस्से में मिहिर उसे नजरअंदाज करने वाला है. नॉयना इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी. वहीं, वृंदा के खिलाफ तुलसी को अंगद काफी भड़काएगा.

वो कहेगा कि मिहिर के घर छोड़ने के पीछे की वजह वृंदा ही है. ऐसे में वो वृंदा को सबक सिखाने का फैसला लेगा. बिना देर किए अंगद वृंदा के घर पहुंच जाएगा. वृंदा उसका गुस्सा देख काफी घबरा जाएगी. सबके सामने अंगद उसकी क्लास लगाएगा. इसी बीच वृंदा का होने वाला पति आकर बचाव करने लगेगा.

अंगद करेगा खूब ड्रामा

अंगद को पता चलेगा कि हाल ही में वृंदा की सगाई हुई है, ये बात जान वो चौंक जाएगा. हालांकि, वृंदा के मंगेतर और अंगद में बहस होने वाली है. इस बीच रणविजय की एंट्री होगी और अंगद उस पर हाथ उठाएगा. उसके बाद वो रणविजय का कॉलर पकड़ शांति निकेतन लेकर जाने वाला है.

वहां, रणविजय का सामना तुलसी से होगा. उसके बाद तुलसी पूरी कोशिश करेगी कि वो रणविजय के मुंह से सच उगलवाए. रणविजय बताएगा कि परिधि उसके प्यार में किस कदर पागल है. इस तरह से तुलसी को परिधि के खिलाफ सबूत मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा तूफान, कोठारी परिवार को मौत के घाट उतारेगा ये शख्स

Published at : 25 Sep 2025 10:05 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
स्पोर्ट्स
PAK vs BAN Live Streaming: पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल की टिकट के लिए आज होगी सीधी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच
पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल की टिकट के लिए आज होगी सीधी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच
हेल्थ
दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान
दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान
ट्रेंडिंग
बेटी को पहली बार आए पीरियड्स, पूरे घर वालों ने मनाया जश्न! बाप ने लगाया गले- हैरान कर देगा वीडियो
बेटी को पहली बार आए पीरियड्स, पूरे घर वालों ने मनाया जश्न! बाप ने लगाया गले- हैरान कर देगा वीडियो
यूटिलिटी
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget