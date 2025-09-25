हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा तूफान, कोठारी परिवार को मौत के घाट उतारेगा ये शख्स

Anupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा तूफान, कोठारी परिवार को मौत के घाट उतारेगा ये शख्स

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाका होने वाला है. अब गौतम ने ठान लिया है कि वो कोठारी और शाह परिवार के लोगों को बर्बाद करके ही दम लेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा इन दिनों पूरे फॉर्म में दिख रही है. शो में अभी तक देखने को मिला कि ख्याति अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है. लेकिन, पराग उसे माफ करने से इंकार कर देता है.

वहीं, प्रेम और राही शाह हाउस में अनुपमा से माफी मांगने के लिए पहुंचते हैं. राही की हालत देख अनुपमा चौंक जाती है. शो में इस बीच कई बड़े धमाकेदार ट्विस्ट आएंगे. इधर, शाह हाउस से जाने के बाद भी तोषू घर में चोरी कर रहा है. इस बात से अनुपमा आगबबूला हो जाएगी.

अनुपमा हो जाएगी हैरान

एक बार फिर से तोषु की खूब पिटाई होने वाली है. अनुपमा को पता चल जाता है कि देविका को कुछ हो गया. वो जब अस्पताल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि देविका को कैंसर हो गया है.अनुपमा के पैरों तले इस बात को जानने के बाद जमीन खिसक जाएगी.

सच जानने के बाद अनुपमा देविका का सहारा बनेगी. जल्द ही वो अपनी पूरी पलटन के साथ देविका को लेकर वेकेशन पर जाएगी. वहीं, अनुपमा को खुश देख माही को जलन होने लगेगी. ऐसे में वो अनुपमा को सबक सिखाने के लिए गौतम से हाथ मिला लेगी.

कोठारी परिवार पर हमला करेगा गौतम

गौतम और माही मिलकर कोठारी और शाह परिवार के लोगों का जीना हराम कर देंगे. पूरी चलाकी के साथ गौतम कोठारी के ऊपर हमला कर देगा. रातों रात पराग सड़क पर आ जाएगा. गौतम पर वसुंधरा के हाथ-पैर जोड़ने का भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

कोठारी परिवार अचानक से कंगाल होने वाला है. इतना ही नहीं बल्कि गौतम तो कोठारी और शाह परिवार के लोगों की जान लेने की कोशिश करेगा. रिपोर्ट के अनुसार गौतम की हरकतों की वजह प्रार्थना का मिसकैरेज हो जाएगा. इसकी वजह से शाह हाउस में मातम फैल जाएगा.

ये भी पढ़ें:-सुष्मिता सेन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फॉर्मर मिस यूनिवर्स हर अंदाज में लगती हैं रॉयल

Published at : 25 Sep 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
बॉलीवुड
बेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन, दीवाना बना देंगी तस्वीरें
बेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन
ब्यूटी
Alum for Dark Circle: डार्क सर्कल्स कम करने के लिए एलम का इस्तेमाल, क्या यह प्राकृतिक उपाय सच में काम करता है?
डार्क सर्कल्स कम करने के लिए एलम का इस्तेमाल, क्या यह प्राकृतिक उपाय सच में काम करता है?
ट्रेंडिंग
भाई जा रहा था जेल शख्स ने उसकी भी बना डाली रील! यूजर्स बोले, ऐसा भाई हो तो....वीडियो वायरल
भाई जा रहा था जेल शख्स ने उसकी भी बना डाली रील! यूजर्स बोले, ऐसा भाई हो तो....वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: लालू यादव से पहले कौन था बिहार का सीएम, जानिए किसे हराकर संभाली थी बिहार की गद्दी?
लालू यादव से पहले कौन था बिहार का सीएम, जानिए किसे हराकर संभाली थी बिहार की गद्दी?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget