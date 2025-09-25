रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा इन दिनों पूरे फॉर्म में दिख रही है. शो में अभी तक देखने को मिला कि ख्याति अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है. लेकिन, पराग उसे माफ करने से इंकार कर देता है.

वहीं, प्रेम और राही शाह हाउस में अनुपमा से माफी मांगने के लिए पहुंचते हैं. राही की हालत देख अनुपमा चौंक जाती है. शो में इस बीच कई बड़े धमाकेदार ट्विस्ट आएंगे. इधर, शाह हाउस से जाने के बाद भी तोषू घर में चोरी कर रहा है. इस बात से अनुपमा आगबबूला हो जाएगी.

अनुपमा हो जाएगी हैरान

एक बार फिर से तोषु की खूब पिटाई होने वाली है. अनुपमा को पता चल जाता है कि देविका को कुछ हो गया. वो जब अस्पताल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि देविका को कैंसर हो गया है. अनुपमा के पैरों तले इस बात को जानने के बाद जमीन खिसक जाएगी.

सच जानने के बाद अनुपमा देविका का सहारा बनेगी. जल्द ही वो अपनी पूरी पलटन के साथ देविका को लेकर वेकेशन पर जाएगी. वहीं, अनुपमा को खुश देख माही को जलन होने लगेगी. ऐसे में वो अनुपमा को सबक सिखाने के लिए गौतम से हाथ मिला लेगी.

कोठारी परिवार पर हमला करेगा गौतम

गौतम और माही मिलकर कोठारी और शाह परिवार के लोगों का जीना हराम कर देंगे. पूरी चलाकी के साथ गौतम कोठारी के ऊपर हमला कर देगा. रातों रात पराग सड़क पर आ जाएगा. गौतम पर वसुंधरा के हाथ-पैर जोड़ने का भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

कोठारी परिवार अचानक से कंगाल होने वाला है. इतना ही नहीं बल्कि गौतम तो कोठारी और शाह परिवार के लोगों की जान लेने की कोशिश करेगा. रिपोर्ट के अनुसार गौतम की हरकतों की वजह प्रार्थना का मिसकैरेज हो जाएगा. इसकी वजह से शाह हाउस में मातम फैल जाएगा.

