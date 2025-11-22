हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशिवांगी जोशी संग 'एक तरफा प्यार' की खबरों पर भड़के कुशाल टंडन, चेतावनी देते हुए कहा- 'अगली बार एक्शन लूंगा'

Kushal Tandon Slams One Sided Love Rumors: कुशाल टंडन उनके एक-तरफा प्यार में होने के दावों पर भड़क गए हैं. एक्टर ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगली बार वो इस तरह की फेक खबरें बर्दाश्त नहीं करेंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्टर कुशाल टंडन और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने सोनी टीवी के शो बरसातें में एक साथ काम किया था. शो के सेट पर दोनों एक-दूसरे के करीब आए और दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे. हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया जिसकी अनाउंसमेंट खुद कुशाल ने की थी. अब हाल ही में कुशाल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जिसके बाद ऐसी खबरें आने लगी थीं कि कुशाल शिवांगी के साथ एक-तरफा रिश्ते में थे. इसे लेकर अब एक्टर भड़क गए हैं और सभी को कड़ी चेतावनी डे डाली है.

कुशाल टंडन अक्सर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके डिलीट कर देते हैं. हाल ही में किए एक पोस्ट में वो उनके एक-तरफा प्यार में होने के दावे करने वालों पर भड़कते दिखाई दिए थे. हालांकि बाद में एक्टर ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया. इसमें कुशाल ने लिखा था- 'मेरे बारे में झूठी और बेबुनियाद कहानियां पब्लिश करने वाले मीडिया संस्थानों के लिए. मैं समझता हूं कि मेरे नाम का इस्तेमाल क्लिक्स बढ़ाता है.'

'ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा की कीमत चुकाकर...'
बरसातें एक्टर ने आगे लिखा था- 'अगर आप में से कुछ लोग अपने कॉलम भरने के लिए काल्पनिक कहानियों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, तो ये आपका स्पेशल राइट है. हालांकि, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा की कीमत चुकाकर नहीं हो सकता. ये दावा कि मैं एक एक-तरफा रिश्ते में था या मैं मूव ऑन नहीं कर पाया, सिर्फ बेतुका है. वोट इन आर्टिकल्स को लिखने वालों की क्रेडिबिलिटी और मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हैं.'

कुशाल ने दी सख्त एक्शन लेने की चेतावनी
कुशाल आगे लिखते हैं- 'बिना वेरिफाई की हुई कहानियां पब्लिश करना ही काफी गैर-जिम्मेदाराना नहीं था. आप में से कुछ लोग अब एक कदम और आगे बढ़कर एक ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर मनगढ़ंत आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था. पत्रकारिता के सबसे बुनियादी नैतिक मूल्यों का पालन करने की भी उम्मीद करना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये साफ-साफ कह देता हूं कि अगली बार जब मेरे बारे में कुछ अनवेरिफाई पब्लिश किया जाएगा, तो मेरा रिएक्शन सिर्फ एक पोस्ट में उसकी क्रिटिसाइज करने तक सीमित नहीं होगा.'

पहले क्रिप्टिक पोस्ट में लिखी थी ये बातें
बता दें कि इससे पहले कुशाल टंडन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था. इसमें लिखा था- 'कुछ लोग लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं. वो खुद के लिए सेल्फ ओब्सेस्ड होते हैं. वो लोग दूसरे का प्यार और इज्जत नहीं देखते. उसका प्यार उन्हें सिर्फ एक तरफा ही नजर आता है.' कुशाल की इसी पोस्ट से उनके एक तरफा प्यार में होने की अफवाहें सामने आने लगी थीं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Kushal Tandon Shivangi Joshi Barsaatein
