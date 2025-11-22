पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू ने महज 37 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सिंगर एक खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई. हरमन सिद्धू की अचानक मौत से उनकी फैमिली को गहरा सदमा लगा है और पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सिंगर अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं.

पीएनसी न्यूज के मुताबिक हरमन सिद्धू शुक्रवार को देर शाम अपने घर लौट रहे थे. मानसा से अपने होमटाउन खियाला जाते हुए उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों गाड़ियों में जोरदार होने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई हैं. फिलहाल उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मानसा सिविल अस्पताल भेज दिया गया है.

2018 में ड्रग्स केस में फंसे थे हरमन सिद्धू

हरमन सिद्धू को साल 2018 में विवादों में भी रहे थे. उन्हें उनके दोस्तों के साथ ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उस समय पुलिस स्पोक्सपर्सन सुरजीत सिंह ने कहा था- 'पूछताछ के दौरान सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वो पिछले छह-सात महीनों से नशे का आदी है. वो दिल्ली के एक नाइजीरियाई नागरिक से सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में यह बहुत महंगा है.'

हरमन सिद्धू के पॉपुलर गाने

हरमन सिद्धू ने अपने गाने 'पेपर या प्यार' से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. साल 2007 में रिलीज हुए इस गाने से उन्हें अलग पहचान मिली थी. इसके अलावा हरमन सिद्धू ने 'कोई चक्कर नहीं', 'बेबे बापू', 'बब्बर शेर' और 'मुल्तान बनाम रूस' जैसे कई पॉपुलर गाने गाए.

हरमन सिद्धू के सोशल मीडिया फॉलोवर्स

हरमन सिद्धू के सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी फैन फॉलोविंग थी. इंस्टाग्राम पर उनके 3,742 फॉलोवर्स, फेसबुक पर 18 हजार फॉलोवर्स और यूट्यूबर पर 13.1K सब्सक्राइबर्स हैं.