हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional Cinemaपंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा

Harman Sidhu Death: पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत हो गई है. एक खौफनाक सड़क हादसे में उन्होंने ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया था. अब उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Nov 2025 04:47 PM (IST)
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू ने महज 37 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सिंगर एक खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई. हरमन सिद्धू की अचानक मौत से उनकी फैमिली को गहरा सदमा लगा है और पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सिंगर अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं.

पीएनसी न्यूज के मुताबिक हरमन सिद्धू शुक्रवार को देर शाम अपने घर लौट रहे थे. मानसा से अपने होमटाउन खियाला जाते हुए उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों गाड़ियों में जोरदार होने  की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई हैं. फिलहाल उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मानसा सिविल अस्पताल भेज दिया गया है.

 
 
 
 
 
2018 में ड्रग्स केस में फंसे थे हरमन सिद्धू
हरमन सिद्धू को साल 2018 में विवादों में भी रहे थे. उन्हें उनके दोस्तों के साथ ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उस समय पुलिस स्पोक्सपर्सन सुरजीत सिंह ने कहा था- 'पूछताछ के दौरान सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वो पिछले छह-सात महीनों से नशे का आदी है. वो दिल्ली के एक नाइजीरियाई नागरिक से सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में यह बहुत महंगा है.'

हरमन सिद्धू के पॉपुलर गाने
हरमन सिद्धू ने अपने गाने 'पेपर या प्यार' से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. साल 2007 में रिलीज हुए इस गाने से उन्हें अलग पहचान मिली थी. इसके अलावा हरमन सिद्धू ने 'कोई चक्कर नहीं', 'बेबे बापू', 'बब्बर शेर' और 'मुल्तान बनाम रूस' जैसे कई पॉपुलर गाने गाए.

हरमन सिद्धू के सोशल मीडिया फॉलोवर्स
हरमन सिद्धू के सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी फैन फॉलोविंग थी. इंस्टाग्राम पर उनके 3,742 फॉलोवर्स, फेसबुक पर 18 हजार फॉलोवर्स और यूट्यूबर पर 13.1K सब्सक्राइबर्स हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 04:24 PM (IST)
Punjabi Singer Harman Sidhu Harman Sidhu Death Harman Sidhu Death Reason
