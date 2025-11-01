हिना खान ने पति के सामने 8 साल छोटे लड़के को किया किस, इसके बाद जो हुआ...

हिना खान और रॉकी जायसवाल ने कुछ महीने पहले शादी की है और दोनों कपल्स शो पति, पत्नी और पंगा के जरिए अपने फैंस को काफी एंटरटेन कर रहे हैं और फैंस भी इस जोड़ी को बेहद पसंद कर रहे हैं.

हिना खान और अभिषेक कुमार का रोमांटिक और मस्ती भरा अंदाज

हाल ही में शादीशुदा कपल को शो पति, पत्नी और पंगा में देखा गया. शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. क्लिप में अभिषेक हिना से कहते हैं कि उन्हें लगता है अब हिना उन्हें पसंद नहीं करती. इसके बाद हिना घूमते हुए आती हैं और अभिषेक के गाल पर प्यार से किस कर देती हैं. फैंस इस मजेदार और रोमांटिक पल को देखकर काफी हैरान हैं.

हिना ने रॉकी के सामने अभिषेक को किया किस

हिना के इस प्यारे अंदाज को देखकर अभिषेक थोड़े शरमा जाते हैं. फिर कैमरा रॉकी की ओर घूमता है. तभी फैंस को समझ आता है कि हिना ने रॉकी के सामने अभिषेक को किस किया. अभिषेक मुस्कुराते हैं और थोड़ी हंसी के साथ रॉकी की तरफ देखते हैं. वे रॉकी से कहते हैं कि आपके सामने ये सब होने के लिए माफ कर देना. इस प्यारे पल को देखकर शो के फैंस भी काफी एंटरटेन हुए.

हिना-रॉकी-अभिषेक की मस्ती ने फैंस को किया एंटरटेन

अभिषेक की हरकतों को देखकर रॉकी भी चुप नहीं रहते. वो हंसते हुए कहते हैं कि यह एक तरह का एक्सचेंज ऑफर है. रॉकी कहते हैं कि जैसे उसने तुझे किस किया, वैसे ही तेरी गर्लफ्रेंड या पत्नी को किस करूंगा. हिना, रॉकी और अभिषेक की मस्ती भरी बातचीत देखकर माहौल मजेदार बन गया. फैंस इस पूरे मजाक को देखकर खूब हंस रहे हैं. शो के दर्शक इस प्यारे और हल्के-फुल्के पल का पूरा आनंद ले रहे हैं.