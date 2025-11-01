हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया

'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया

Nishanchi On OTT: अनुराग कश्यप की नई क्राइम ड्रामा ‘निशानची’ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन जान लीजिए कि ये फिल्म आप कैसे देख पाएंगे क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

अनुराग कश्यप की नई क्राइम ड्रामा ‘निशानची’ अब OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है. ये फिल्म रहस्य और थ्रिल से भरी है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेगा. कहानी में कई ट्विस्ट और सरप्राइज देखने को मिलेंगे. फैंस इस ड्रामा के हर मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

नई और अनुभवी कलाकारों की परफॉर्मेंस
इस फिल्म में नई एक्ट्रेस ऐश्वर्या ठाकरे के साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार और कुमुद मिश्रा भी नजर आएंगी. मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह भी फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म में इन कलाकारों की परफॉर्मेंस और कहानी दोनों ही दर्शकों के लिए दिलचस्प साबित होने वाली है.

क्राइम ड्रामा ‘निशानची’ का OTT डेब्यू
फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा सफल नहीं रही. अब ‘निशानची’ प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, लेकिन इसे देखने के लिए चार्ज देना होगा. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स को फिल्म देखने के लिए 249 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. फैंस अब घर बैठे ही इस क्राइम ड्रामा का आनंद ले सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PVR Cinemas (@pvrcinemas_official)

किस्मत और रिश्तों की परीक्षा से भरी कहानी
अब देखना दिलचस्प होगा कि OTT दर्शक ‘निशांची’ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. फिल्म की कहानी दो जुड़वां भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपराध और नैतिक फैसलों के बीच फंस जाते हैं. किस्मत उनके रिश्ते की मजबूती को परखती है और कई मुश्किलें सामने आती हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय राय, रंजन सिंह और विपिन अग्निहोत्री हैं. OTT पर फिल्म देखने वाले दर्शक अब खुद तय करेंगे कि कहानी कितनी रोमांचक है.

'निशानची' का कैसा था बॉक्स ऑफिस पर हाल

इस फिल्म के साथ अनुराग कश्यप काफी लंबे समय बाद किसी फिल्म की डायरेक्शन की बागडोर संभालते दिखे थे. हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 1.31 करोड़ रुपये ही हो पाया था.

Published at : 01 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Nishanchi Aishwarya Thakre
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
विश्व
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर
हेल्थ
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget