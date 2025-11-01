'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया

अनुराग कश्यप की नई क्राइम ड्रामा ‘निशानची’ अब OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है. ये फिल्म रहस्य और थ्रिल से भरी है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेगा. कहानी में कई ट्विस्ट और सरप्राइज देखने को मिलेंगे. फैंस इस ड्रामा के हर मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

नई और अनुभवी कलाकारों की परफॉर्मेंस

इस फिल्म में नई एक्ट्रेस ऐश्वर्या ठाकरे के साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार और कुमुद मिश्रा भी नजर आएंगी. मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह भी फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म में इन कलाकारों की परफॉर्मेंस और कहानी दोनों ही दर्शकों के लिए दिलचस्प साबित होने वाली है.

क्राइम ड्रामा ‘निशानची’ का OTT डेब्यू

फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा सफल नहीं रही. अब ‘निशानची’ प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, लेकिन इसे देखने के लिए चार्ज देना होगा. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स को फिल्म देखने के लिए 249 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. फैंस अब घर बैठे ही इस क्राइम ड्रामा का आनंद ले सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by PVR Cinemas (@pvrcinemas_official)

किस्मत और रिश्तों की परीक्षा से भरी कहानी

अब देखना दिलचस्प होगा कि OTT दर्शक ‘निशांची’ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. फिल्म की कहानी दो जुड़वां भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपराध और नैतिक फैसलों के बीच फंस जाते हैं. किस्मत उनके रिश्ते की मजबूती को परखती है और कई मुश्किलें सामने आती हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय राय, रंजन सिंह और विपिन अग्निहोत्री हैं. OTT पर फिल्म देखने वाले दर्शक अब खुद तय करेंगे कि कहानी कितनी रोमांचक है.

'निशानची' का कैसा था बॉक्स ऑफिस पर हाल

इस फिल्म के साथ अनुराग कश्यप काफी लंबे समय बाद किसी फिल्म की डायरेक्शन की बागडोर संभालते दिखे थे. हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 1.31 करोड़ रुपये ही हो पाया था.