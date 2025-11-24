टीवी की दुनिया में एक्ट्रेसेस का बोलबाला रहता है. अनुपमा हो या तुलसी सबकी तगड़ी फैन फॉलोइंग बन जाती है. टीवी में फीमेल लीड को ध्यान में रखकर ही शो की कहानी लिखी जाती हैं. रुपाली गांगुली, तेजस्वी प्रकाश, दिव्यांका त्रिपाठी, देवोलीन भट्टाचार्जी जैसी एक्ट्रेसेस ने फैंस को खूब एंटरटेन किया है.

हालांकि, एक्ट्रेसेस की पॉपुलैरिटी के बीच कई ऐसे एक्टर्स भी हैं, जिन्होंने अपनी बादशाहत बनाई हुई है. वो एक्टर्स शो के लिए मोटी फीस चार्ज करते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

शरद केलकर

शरद को इन दिनों शो तुम से तुम तक में देखा जा रहा है. इस शो में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. शो टीआरपी में भी छाया हुआ है. रिपोर्ट्स हैं कि शरद इस शो के लिए 3.5 लाख प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरद केलकर की नेटवर्थ 70 से 80 करोड़ रुपये है.

करण कुंद्रा

एक्टर करण कुंद्रा एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं. रिपोर्ट्स थीं कि उन्होंने शो तेरे इश्क में घायल के लिए करण ने 3 लाख प्रति एपिसोड लिए थे. करण एक्टिंग के साथ-साथ होस्टिंग भी करते हैं. उनकी होस्टिंग फैंस को काफी पसंद आती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण की नेटवर्थ 90 करोड़ के आसपास है.

दिलीप जोशी

दिलीप जोशी को शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए जाना जाता है. इस शो में वो जेठालाल के रोल में हैं. सालों से दिलीप ये रोल प्ल कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, एक्टर एक एपिसोड का 1.5 लाख रुपये चार्ज करते हैं. बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक, दिलीप की नेटवर्थ 43 करोड़ रुपये है.

कपिल शर्मा

कपिल शर्मा शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' के लिए जाने जाते हैं. ऐसी खबरें थीं कि कपिल ने 'द कपिल शर्मा शो' के लिए 50 लाख प्रति एपिसोड चार्ज किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल 300 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं.

हर्षद चोपड़ा

हर्षद को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए जाना जाता है. वो टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं में देखा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर्षद एक एपिसोड का 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं. कोईमोई की खबर के मुताबिक, हर्षद चोपड़ा की नेटवर्थ 45 करोड़ के आसपास है.

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस में नजर आ रहे हैं. बिग बॉस से पहले वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के विनर बने थे. गौरव को शो अनुपमा में देखा गया था. अनुपमा में गौरव अनुज कपाड़िया के रोल में थे. इस रोल में उन्हें बहुत पसंद किया गया था. रिपोर्ट्स हैं कि अनुज इस शो के लिए 1.5 लाख प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, गौरव खन्ना की नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये है.