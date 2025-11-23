एक्सप्लोरर
Sunday Box Office Collection: डेढ़ महीने पुरानी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 'मस्ती 4' से 'दे दे प्यार दे 2' तक ने टेके घुटने
Sunday Box Office Collection: 'मस्ती 4', '120 बहादुर' से लेकर 'दे दे प्यार दे 2' तक थिएटर्स में लगी हैं. आइए जानते हैं कि संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.
सिनेमाघरों में इस वक्त कई बॉलीवुड, साउथ और रीजनल फिल्में लगी हैं. कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से नोट छाप रही है, तो कोई फिल्म पाई-पाई के लिए जद्दोजहद कर रही है. वीकेंड पर अक्सर सभी फिल्मों के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिलता है. आइए जानते हैं इस संडे किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया है और कौन रेस में सबसे पीछे रह गया है.
'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- एडल्ट-कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क की मानें तो 21 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 2.75 करोड़ रुपए कमाए थे.
- दूसरे दिन भी 'मस्ती 4' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था.
- तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़ों में फिल्म ने (शाम 7 बजे तक) 1.86 करोड़ रुपए की ही कमाई की है.
- इसी के साथ 'मस्ती 4' के तीन दिनों का कुल कलेक्शन 7.36 करोड़ रुपए हो गया है.
'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' भी 21 नवंबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- फिल्म ने पहले दिन 2.25 करोड़ और दूसरे दिन 3.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- '120 बहादुर' तीसरे दिन भी (शाम 7 बजे तक) 2.99 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.
- अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 9.09 करोड़ रुपए हो गया है.
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
- 14 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 10 दिनों से थिएटर्स में लगी हुई है.
- रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन की फिल्म ने 10वें दिन (शाम 7 बजे तक) 3.44 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
'लालो - कृष्णा सदा सहायताते' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45
- लालो- कृष्णा सदा सहायताते गुजराती फिल्म है जो पिछले डेढ़ महीने से थिएटर्स में लगी है.
- फिल्म ने 44 दिनों में 68.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया
- वहीं आज 45वें दिन भी लालो- कृष्णा सदा सहायताते 3.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- यानी लालो- कृष्णा सदा सहायताते ने 'मस्ती 4', 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' से ज्यादा कलेक्शन किया है.
