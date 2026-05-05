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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनयुजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ प्यार? पोस्ट शेयर कर दिया ये हिंट

युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ प्यार? पोस्ट शेयर कर दिया ये हिंट

धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसे देख ऐसा लग रहा है कि उन्हें तलाक के बाद दुबारा प्यार हो गया है. फैंस भी उनकी इस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 05 May 2026 08:48 PM (IST)
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डांसर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ शादी की थी. हालांकि, अब दोनों का तलाक हो गया. वहीं अब लगता है धनश्री वर्मा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्हें प्यार हो गया है. धनश्री वर्मा ने एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. जिसे देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद उनकी जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दे दी है.

युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ प्यार? 
धनश्री वर्मा ने हाल ही में  इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें वो अपनी एक फ्रेंड के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो पर  लिखा है, 'मैं फिर से प्यार में हूं.' वहीं इसके आगे लिखा है, मेरी बेस्टी फिर से उन पर नफरत जताने के लिए तैयार है.' इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है और फैंस इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. 

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लोग कर रहें जमकर रिएक्ट
उनके इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहें हैं. एक यूजर ने लिखा, 'फिर से यू और जेड लेटर के साथ प्यार मत करना.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'आप दोनोंं मेरे फेवरेट हो.' कुछ लोगों ने धनश्री  की तारीफ की और उन्हें काफी फनी बताया. 

युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा का रिश्ता
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा ने 22 दिसंबर 2020 को शादी की थी. हालांकि दोनों का पिछले साल 2025 में तलाक हो गया. दोनों के रिश्ते में अनबन होने लगी और फिर अब कपल ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर ली है. 

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बता दें धनाश्री वर्मा संग तलाक के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ा. दोनों को अक्सर साथ में कई बार देखा गया. इसके बाद मीडिया में ऐसी चर्चा हुई. युजवेंद्र चहल और आरजे महवश एक-दूसरे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों की ब्रेकअप की भी खबरे सामने आई. फिलहाल दोनों ने खुद अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की है.  

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 May 2026 08:48 PM (IST)
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