नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई के घाटकोपर पुलिस ने 16 साल की नाबालिग को-एक्ट्रेस की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग ने उन पर पीछा करने (स्टॉकिंग), परेशान करने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' और 'पांड्या स्टोर' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके रोहित चंदेल को 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया.

न्यायिक हिरासत में हैं रोहित चंदेल

वहीं, अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विठ्ठल लक्ष्मण आर्डेकर ने बताया, 'रोहित चंदेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन पर पीड़िता का पीछा (स्टॉकिंग) करने का आरोप है. वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा, इसका फैसला कोर्ट करेगा.'

पुलिस अधिकारी के अनुसार, रोहित चंदेल ने पूछताछ के दौरान ये स्वीकार किया कि वो नाबालिग लड़की से मिलने जाया करते थे. पीड़िता उनकी को-एक्ट्रेस थी और उसने आरोप लगाया है कि रोहित उस पर दबाव बना रहे थे. पुलिस ने बताया कि रोहित दहिसर में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर घाटकोपर जाकर उससे मिलने की कोशिश करते थे. इतना ही नहीं, नंबर ब्लॉक किए जाने के बावजूद वो उसे लगातार कॉल करते रहे.

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दर्ज शिकायत के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके मोबाइल फोन पर अपने नंबर और कई अन्य नंबरों से दिसंबर 2025 से लेकर 7 जुलाई तक कई बार फोन करके उसे परेशान किया. पीड़िता का ये भी आरोप है कि 5 जुलाई को रोहित चंदेल उसके घर के पास पहुंचे, उसका पीछा किया, उससे बहस की, गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की.

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पीड़िता की शिकायत के आधार पर घाटकोपर पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 के तहत पीछा करने (स्टॉकिंग) और धारा 115(2) के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है.

रोहित चंदेल का टीवी करियर

बता दें, रोहित चंदेल ने साल 2014 में बिग मैजिक के शो 'हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल' से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. वो 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल''पांड्या स्टोर' जैसे शोज में नजर आए हैं. रोहित चंदेल हाल ही में शो 'सैराब' में नजर आए थे.

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