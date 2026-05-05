संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त लाइमलाइट से दूर रहती हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर वो लगातार अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. अब त्रिशाला ने इंस्टाग्राम पर अपना शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया है. उन्होंने बताया कि चीनी छोड़ने से उनकी फेशियल ब्लोटिंग बिल्कुल चली गई है.

त्रिशाला दत्त का ट्रांसफॉर्मेशन

त्रिशाला ने दो फोटो शेयर की हैं. दोनों पर टाइम भी लिखा हुआ है. एक फोटो पर 28 मार्च 2026 लिखा है और दूसरे पर 3 मई 2026. दोनों फोटो में उनके चेहरे में काफी अंतर नजर आ रहा है. उन्होंने इस फोटो के कैप्शन पर लिखा- वाह. पहले मैं सोचती थी कि फेशियल ब्लोटिंग मेटाबोलिक कारण से होती है. बिना चीनी के 5 हफ्ते और मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आ गया. मेरा ग्लाइकोजन स्टोरेज रेगुलेट हो गया और मेरी बॉडी ने जो पानी होल्ड किया हुआ था वो भी रिलीज कर दिया. अब कोई फेशियल पफीनेस नहीं.

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मालूम हो कि त्रिशाला दत्त संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से हैं. ऋचा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका 1996 में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था. त्रिशाला दत्त ने अपनी पूरी जिंदगी अपने नाना-नानी के साथ बिताई है. वो यूएस में रहती हैं. त्रिशाला साइकोथेरेपिस्ट हैं.

एक समय था जब त्रिशाला दत्त एक्टर बनना चाहती थीं. त्रिशाला ने एक पॉडकास्ट में बताया था, 'मैं बचपन में एक्टर बनना चाहती थी. मैं एक्टर इसीलिए नहीं बनना चाहती थी कि क्योंकि मुझे एक्टर बने को लेकर जुनून था. मैं सिर्फ अपने पापा के साथ रहना चाहती थी.' हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया.

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संजय दत्त के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो इन दिनों उन्हें फिल्म 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' में देखा जा रहा है. संजय दत्त की एक्टिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. अब वो 'खलनायक रिटर्न्स' में भी नजर आएंगे.