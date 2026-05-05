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(Source: ECI/ABP News)
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
Thalapathy Vijay Home: एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. चेन्नई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है.
थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. एक्टर से नेता बने विजय ने अपनी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के जरिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और उन्हें जनता से जबरदस्त सपोर्ट मिला है. अब वो राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. आइए इस बीच विजय के आलीशान बंगले में एक नजर डालते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है.
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Published at : 05 May 2026 03:57 PM (IST)
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