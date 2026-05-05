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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाजिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज

जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज

Thalapathy Vijay Home: एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. चेन्नई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 May 2026 03:57 PM (IST)
Thalapathy Vijay Home: एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. चेन्नई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है.

थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. एक्टर से नेता बने विजय ने अपनी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के जरिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और उन्हें जनता से जबरदस्त सपोर्ट मिला है. अब वो राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. आइए इस बीच विजय के आलीशान बंगले में एक नजर डालते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

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थलपति विजय का चेन्नई में एक आलीशान बंगला है, जिसे व्हाइट थीम पर सजाया गया है. ये देखने में किसी महल जैसा लगता है.
थलपति विजय का चेन्नई में एक आलीशान बंगला है, जिसे व्हाइट थीम पर सजाया गया है. ये देखने में किसी महल जैसा लगता है.
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विजय का घर नीलंकराई में है, जो समुद्र के किनारे स्थित एक प्रीमियम इलाका है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस घर की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपये के बीच है.
विजय का घर नीलंकराई में है, जो समुद्र के किनारे स्थित एक प्रीमियम इलाका है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस घर की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपये के बीच है.
Published at : 05 May 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Thalapathy Vijay Net Worth

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